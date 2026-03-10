Los londinenses encajaron los cuatro goles en 16 minutos. Con el marcador ya 0-3, el entrenador Igor Tudor, que había perdido sus tres partidos como técnico de los Spurs, decidió dar por terminada su actuación.

El técnico de 47 años sustituyó al portero Antonin Kinsky por Guglielmo Vicario. Este último es el portero titular del Tottenham, pero, sorprendentemente, comenzó el partido en el banquillo.

La medida fue necesaria debido a dos graves errores de Kinsky. El jugador de 22 años resbaló con el balón en los pies en el 0-1 de Marcos Llorente (6'), y los locales aprovecharon el error para adelantarse pronto en el marcador.