Preguntado por si el exentrenador del Chelsea y del Manchester United tiene menos presión para ofrecer un estilo de juego vistoso dadas las recientes dificultades para conquistar los grandes títulos en casa y en Europa, McManaman, que habló con GOAL por cortesía de Disney+, que emitirá el primer partido de Mourinho de vuelta en LaLiga al mando este sábado, cuando el Real Madrid visite al Espanyol, dijo: «Creo que, cuando hablas del Real Madrid, hay una pequeña diferencia.

«[Fabio] Capello ganó la liga hace muchísimos años y recibió abucheos básicamente en todos los partidos por ganar 1-0, así que creo que sin duda hay una parte de fondo en todo esto.

«Tienen que ser más difíciles de ganar, tienen que correr, tienen que trabajar duro, pero tú y yo sabemos que eso debería ser lo mínimo, debería ser lo básico: te dejas el alma corriendo, corres y corres y, si estás teniendo un mal partido, que nos pasa a todos, corres y corres y corres y ayudas a los demás.

«Creo que tiene que haber una cierta dosis de estilo, pero no creo que eso vaya a ser un problema con el Madrid o el Barça, el estilo llega, los jugadores que tienen tienen ese estilo, es simplemente parte de su ADN, eso ocurrirá de forma natural en el campo porque es lo que hacen.

«Espero que el Madrid marque muchos goles este año, normalmente lo hace, marcó muchos goles con Jose la última vez, pero su equipo compitió contra Pep [Guardiola] y ese equipo: ganaron una liga, ganaron una Copa del Rey, ganaron una Supercopa contra el Barcelona, pero eso fue en tres años. Creo que este año tendrán que ser más que eso.

«Su inversión vuelve a ser fuerte. Después de su inversión en defensa el año pasado, han vuelto a hacerlo este año, con un par de buenos fichajes nuevos. Han llegado tres defensas, además de los tres del año pasado: [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen, etc.

«Trajo otros tres, así que se podía ver dónde pensaba que estaba la debilidad y ya sabes que quiere ser fuerte atrás antes que nada y luego ese cuarteto de ataque, ya sabes que marcará goles con una facilidad pasmosa, no hay ningún problema con eso en LaLiga».