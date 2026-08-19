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Sustancia frente a estilo: ¿José Mourinho simplemente tiene que ganar en el Real Madrid? La leyenda madridista Steve McManaman explica la misión del «Special One» en el Santiago Bernabéu
Los «Galácticos» del Madrid de 2026 se han quedado sin grandes títulos
La legendaria política de fichajes de los «Galácticos» del presidente Florentino Pérez puede que no sea tan habitual en 2026 como lo fue en su día, pero en la capital de España se ha reunido una plantilla repleta de estrellas y se exige un retorno anual, en forma de títulos, a las considerables inversiones de fe y dinero.
El delantero francés Kylian Mbappe se incorporó al equipo en 2024 y se esperaba que persiguiera los esquivos honores de la Champions League y el Balón de Oro en Madrid, pero todavía no ha disfrutado de una recompensa tangible por los 86 goles que ha marcado y las dos Botas de Oro que ha conquistado.
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Mourinho trabaja con Mbappé, Vini Jr y Bellingham
Vinicius Junior ha, después de generar brevemente rumores de traspaso, firmado un nuevo contrato, mientras Jude Bellingham volvió a mostrar su mejor versión con Inglaterra en el Mundial de 2026 y el emocionante adolescente marfileño Yan Diomande ha llegado en un traspaso de 140 millones de euros (120 millones de libras/162 millones de dólares).
Como colectivo, tienen la misión de arrebatarle el dominio nacional al Barcelona, su rival en el Clásico. Mourinho ha sido incorporado para ayudar en ese objetivo, con el enigmático portugués regresando al Bernabéu 13 años después de que terminara su anterior etapa en el Real Madrid.
La misión de Mourinho: ¿Se permitirá al Special One ganar aunque sea jugando feo?
Preguntado por si el exentrenador del Chelsea y del Manchester United tiene menos presión para ofrecer un estilo de juego vistoso dadas las recientes dificultades para conquistar los grandes títulos en casa y en Europa, McManaman, que habló con GOAL por cortesía de Disney+, que emitirá el primer partido de Mourinho de vuelta en LaLiga al mando este sábado, cuando el Real Madrid visite al Espanyol, dijo: «Creo que, cuando hablas del Real Madrid, hay una pequeña diferencia.
«[Fabio] Capello ganó la liga hace muchísimos años y recibió abucheos básicamente en todos los partidos por ganar 1-0, así que creo que sin duda hay una parte de fondo en todo esto.
«Tienen que ser más difíciles de ganar, tienen que correr, tienen que trabajar duro, pero tú y yo sabemos que eso debería ser lo mínimo, debería ser lo básico: te dejas el alma corriendo, corres y corres y, si estás teniendo un mal partido, que nos pasa a todos, corres y corres y corres y ayudas a los demás.
«Creo que tiene que haber una cierta dosis de estilo, pero no creo que eso vaya a ser un problema con el Madrid o el Barça, el estilo llega, los jugadores que tienen tienen ese estilo, es simplemente parte de su ADN, eso ocurrirá de forma natural en el campo porque es lo que hacen.
«Espero que el Madrid marque muchos goles este año, normalmente lo hace, marcó muchos goles con Jose la última vez, pero su equipo compitió contra Pep [Guardiola] y ese equipo: ganaron una liga, ganaron una Copa del Rey, ganaron una Supercopa contra el Barcelona, pero eso fue en tres años. Creo que este año tendrán que ser más que eso.
«Su inversión vuelve a ser fuerte. Después de su inversión en defensa el año pasado, han vuelto a hacerlo este año, con un par de buenos fichajes nuevos. Han llegado tres defensas, además de los tres del año pasado: [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen, etc.
«Trajo otros tres, así que se podía ver dónde pensaba que estaba la debilidad y ya sabes que quiere ser fuerte atrás antes que nada y luego ese cuarteto de ataque, ya sabes que marcará goles con una facilidad pasmosa, no hay ningún problema con eso en LaLiga».
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La Liga 2026-27: el Real Madrid intenta destronar al campeón Barcelona
Mourinho ha construido su carrera y se ha labrado la reputación de ser una de las mayores mentes tácticas de la era moderna, gracias a la conquista de grandes títulos prácticamente en todos los lugares en los que ha estado.
Se ha planteado alguna que otra duda sobre si, a los 63 años, puede volver a alcanzar cotas de campeón de LaLiga y la Liga de Campeones. El Real Madrid confía en que así sea, con jugadores como Mbappe y Vinicius Junior a su disposición, y espera empezar con fuerza su aventura en la temporada 2026-27.
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