La convocatoria de la jugadora de 35 años estaba en el aire, pues sufrió una lesión abdominal en un partido reciente con su club estadounidense, el Gotham FC.
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Suspiro de alivio tras la impactante noticia: la estrella de la DFB estaría disponible para la fase de clasificación del Mundial
«Hay un primer visto bueno. Pasó la noche en el hospital, pero no hay lesión estructural», declaró el martes el seleccionador nacional Christian Wück. «Aún tiene dolor, pero confía en mejorar en los próximos días. Por eso partimos de que todo irá bien, aunque tenemos un plan B por si surge algo».
Las porteras suplentes son Stina Johannes (VfL Wolfsburgo) y Ena Mahmutovic (Bayern de Múnich), aunque Wück aún no ha especificado quién sería la primera suplente de Berger.
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La selección femenina de la DFB, sin Gwinn en la fase de clasificación para el Mundial: «Queremos terminar primeras en este grupo»
Desde hace una semana se sabía que la selección femenina de la DFB no contaría con su capitana, Giulia Gwinn, para los partidos contra Noruega y Eslovenia (5 y 9 de junio). La lateral derecha del Bayern de Múnich, campeón del doblete, se pierde los encuentros por una operación de hombro. Tampoco jugará la delantera Nicole Anyomi por lesión, y la central Janina Minge está sancionada para el duelo ante Noruega.
En contrapartida, regresan Klara Bühl, Sophia Kleinherne, Kathrin Hendrich, Marie Müller y Melissa Kössler (Denver Summit FC), ausente desde 2024.
En casa ante Noruega en Colonia (20:35 h, ARD), un triunfo le bastará a Alemania para sellar su pase al Mundial 2027 en Brasil. Tras el 0-0 en Austria, las germanas lideran el Grupo A4 con solo un punto de ventaja sobre las noruegas. Cuatro días después visitarán Liubliana (18:00 h/ZDF).
«Nuestro objetivo es claro: queremos terminar primeras en este grupo y clasificarnos directamente para el Mundial de 2027 en Brasil. Para ello, lo daremos todo en los próximos partidos, con la máxima concentración, pasión y espíritu de equipo», afirmó Wück: «Por supuesto, las bajas nos afectan. Al mismo tiempo, sabemos que otras asumirán la responsabilidad. Confiamos en nuestra plantilla; todas saben lo que está en juego y están listas para lograr el billete al Mundial».