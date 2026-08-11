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Suspendido el fútbol colombiano después de que un terremoto de magnitud 7,4 deje un rastro de destrucción en todo el país
Un desastre natural detiene los partidos
La División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, ha suspendido temporalmente todas las competiciones nacionales después de que un terremoto de magnitud 7,4 golpeara varias regiones del país el lunes. El desastre natural provocó daños generalizados en las infraestructuras y se cobró al menos 20 vidas en varias grandes ciudades. La decisión de aplazar la competición afecta a todos los partidos de la máxima categoría, el Torneo de Ascenso y la liga femenina para garantizar la seguridad pública.
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El organismo rector emite un comunicado
Las autoridades nacionales del fútbol actuaron con rapidez para tomar medidas decisivas con el fin de proteger a los aficionados, los jugadores y el personal de los partidos implicado sobre el terreno.
En un comunicado oficial, la Dimayor confirmó la reprogramación del calendario de la competición para priorizar la seguridad colectiva: "Los partidos se jugarán este martes 11 de agosto, en los horarios en que estaban programados inicialmente. Asimismo, los partidos programados para el martes se jugarán el miércoles 12 de agosto, en los mismos horarios".
El organismo rector también expresó sus profundas condolencias en nombre de todo el ecosistema del fútbol colombiano a los afectados por la tragedia: "Desde la Dimayor, y en nombre de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de apoyo, fuerza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad a causa de este hecho".
La tragedia une a la comunidad del fútbol
El mensaje oficial de condolencia refleja el dolor colectivo de los 36 clubes miembros de la Dimayor mientras Colombia afronta una crisis nacional. La calamidad llega en medio de un calendario doméstico cargado, lo que obliga a los organizadores a evaluar la seguridad estructural de los estadios y las conexiones de transporte hacia las sedes de los partidos. El apoyo moral de la industria del fútbol constituye un elemento crucial de la respuesta de solidaridad nacional para aliviar la difícil situación de las comunidades afectadas.
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Un breve retraso precede al reinicio
Ahora se prevé que los partidos de liga aplazados se reanuden gradualmente el martes 11 de agosto y el miércoles 12 de agosto. Sin embargo, la viabilidad de reanudar los encuentros sigue dependiendo en gran medida de las evaluaciones de seguridad de las infraestructuras de los estadios y de la preparación logística en las zonas afectadas por el terremoto. La Dimayor y sus clubes afiliados siguen vigilando de cerca la situación de emergencia nacional antes de confirmar la planificación del calendario a largo plazo.
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