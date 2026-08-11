Las autoridades nacionales del fútbol actuaron con rapidez para tomar medidas decisivas con el fin de proteger a los aficionados, los jugadores y el personal de los partidos implicado sobre el terreno.

En un comunicado oficial, la Dimayor confirmó la reprogramación del calendario de la competición para priorizar la seguridad colectiva: "Los partidos se jugarán este martes 11 de agosto, en los horarios en que estaban programados inicialmente. Asimismo, los partidos programados para el martes se jugarán el miércoles 12 de agosto, en los mismos horarios".

El organismo rector también expresó sus profundas condolencias en nombre de todo el ecosistema del fútbol colombiano a los afectados por la tragedia: "Desde la Dimayor, y en nombre de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de apoyo, fuerza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad a causa de este hecho".