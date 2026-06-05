El departamento de prensa del FC Bolonia se ha visto muy sorprendido estos días. Mientras que, por lo general, recibir 100 o más comentarios en las publicaciones de las redes sociales de este equipo de la primera división italiana es algo absolutamente excepcional, un anuncio ha batido todos los récords. Domenico Tedesco será el nuevo entrenador de los Rossoblu; el técnico, de 40 años, ha firmado hasta 2028 con una opción de renovación por un año más.
Traducido por
¡Sus resultados hablan por sí solos! ¿Por qué Domenico Tedesco ya no encuentra trabajo en Alemania?
En X hay más de 1200 comentarios sobre su despido, casi todos de aficionados del Fener. Tedesco fue destituido de forma inesperada a finales de abril tras la segunda derrota liguera.
Esa decisión enfureció tanto a los aficionados que, un día después, el presidente Sadettin Saran anunció que no se presentaría a las elecciones del fin de semana. Los seguidores del Fener demostraron en la vida real cuánto querían a Tedesco. En nada menos que dos aeropuertos.
Tanto a su salida de Estambul como a su llegada a Stuttgart se vivió un auténtico asedio. Los aficionados se despidieron de él entre lágrimas, y solo pudo abrirse paso gracias al intenso trabajo de la policía y los servicios de seguridad.
Tedesco se mantuvo invicto en sus primeros 22 partidos con el Fener.
Con objetividad, no extraña la reacción de los siempre emotivos aficionados. Tedesco devolvió el éxito al Fener, aunque sin títulos inmediatos. Su balance en el Bósforo es notable.
Llegó en la 5.ª jornada de la Süper Lig, con un plantel moldeado a imagen de José Mourinho. En sus primeros 22 partidos ligueros se mantuvo invicto y, en enero, llevó la Supercopa a Kadiköy por primera vez en once años. Cuando fue destituido, aún optaba al primer título liguero en doce años.
Y lo logró pese a las adversidades: trece días después de su llegada, el presidente Ali Koc, que lo fichó, fue reemplazado por Saran. A principios de diciembre, el capitán Mert Hakan Yandas ingresó en prisión preventiva por el escándalo de apuestas destapado en otoño, y una oleada de lesiones afectó a más de media docena de jugadores.
- AFP
Guendouzi comparó a Tedesco con Emery
Tras cinco días amargos, la directiva despidió de forma repentina al querido entrenador. El equipo cayó en cuartos de final de la Copa ante el Konyaspor tras prórroga y luego perdió el campeonato al ser goleado 0-3 por el Galatasaray, que acabó campeón.
La decisión pilló por sorpresa a Tedesco: «Acabábamos de hablar de renovar el contrato», declaró a la dpa. «Ahora, tras la segunda derrota liguera, tomamos caminos separados. Esto muestra lo volátil que es el fútbol. Al llegar, queríamos construir algo sostenible y hacerlo de forma distinta al pasado».
Matteo Guendouzi, exjugador del Hertha fichado en enero, lo elogió tras su salida: «Gracias por todo lo que has hecho por mí, entrenador. Ha sido un privilegio trabajar con alguien tan magnífico».
- AFP
La reputación de Tedesco en el extranjero es muy distinta a la que tiene en Alemania.
Tedesco solo dirigió al Fener siete meses, pero su promedio de 2,0 puntos por partido igualó el de sus tres antecesores. Antes, Mourinho (2,02), Ismail Kartal (2,4) y Jorge Jesus (2,23) vivieron la misma situación. En 45 partidos oficiales con el Fener, Tedesco ganó 26 y perdió solo 7, logrando 2,0 puntos por encuentro, el mejor promedio de sus seis etapas como técnico.
En su séptima etapa y quinto país, no tardó en fichar por el Bolonia. Nunca ha estado más de siete meses inactivo, y tampoco ha cumplido dos años en ningún club.
Su problema, si se puede llamar así, es que en Alemania aún se le recuerda por su paso por el Schalke 04 (julio de 2017 a marzo de 2019), donde fue subcampeón de liga y llegó a octavos de la Champions, logros que no le han bastado para quitarse la etiqueta de fracaso.
- AFP
Tedesco sigue siendo venerado como una leyenda en Aue hasta el día de hoy
Sin embargo, a diferencia de etapas posteriores, Tedesco apostó por un fútbol pragmático. A menudo se hablaba del «fútbol más feo jamás visto en un segundo clasificado». Se olvidaba mencionar su etapa previa a Gelsenkirchen, cuando este hijo de padres italianos asumía su primer cargo profesional.
Tedesco, de 31 años, acababa de debutar como técnico profesional cuatro meses antes, en un Aue de Segunda División que estaba último y al borde del descenso. Aun así, desde el primer partido en Erzgebirge Aue cambió la dinámica: promedió 1,82 puntos en once jornadas y evitó el descenso, lo que lo convirtió en una leyenda para el club.
Tras su paso por el Schalke, fichó por el Spartak de Moscú; la pandemia del coronavirus le obligó a regresar a Alemania tras 20 meses, pese a que el club quería retenerle. Luego se incorporó al RB Leipzig. En su primera temporada ganó la Copa DFB y llegó a semifinales de la Europa League, pero rechazó renovar su contrato y fue destituido tras solo cinco jornadas de Bundesliga.
- Getty Images Sport
Tedesco también recibió solicitudes de Inglaterra y Alemania
En 2023, Tedesco debutó como seleccionador de Bélgica. En su segundo partido venció a Alemania por primera vez en 69 años, y pasaron 16 meses antes de que los Diablos Rojos perdieran bajo su mando. En la Eurocopa de Alemania no brillaron, pero cayeron en octavos por un autogol en el 85’ ante la favorita Francia.
Estos números hacen que su reputación en Alemania parezca injustificada. El contraste con su prestigio fuera de la República Federal es evidente. La prensa italiana lo presentó como el técnico ideal para el Bolonia: estilo ofensivo, presión alta, mucha posesión y flexibilidad táctica.
Según SPOX, tuvo ofertas de Inglaterra y Alemania, pero desde hace años desea trabajar en el país natal de sus padres. Antes ya lo buscaron el Nápoles y el Atalanta.
- AFP
Sartori, del Bolonia, llevaba tiempo intentando fichar a Tedesco.
Giovanni Sartori, director técnico del Bolonia desde 2022 y antes en Bérgamo durante casi ocho años, por fin ha fichado a Tedesco. Ambos se conocían desde hacía tiempo y ya habían conversado antes de la destitución del entrenador en Estambul.
Tras su turbulenta etapa en el Fenerbaçe, el tranquilo entorno de Bolonia le sentará bien. Fundado en 1909, el club atesora una gran tradición y vive un momento brillante: en 2024 regresó a la Champions tras 60 años y, un año después, rompió una sequía de 51 sin títulos al ganar la Coppa Italia.
Aun así, la tarea no será fácil para Tedesco: su predecesor, Vincenzo Italiano, dejó al equipo en un respetable octavo puesto, a un paso de la clasificación europea.
Todavía no se conoce su rival en el debut. Quizá la nueva directiva del Fener conceda un último deseo a sus aficionados: un amistoso contra el Bolonia de Tedesco.