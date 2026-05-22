Al no haber podido convertir su potencial en algo tangible, ¿cuál de esos momentos dolorosos dejó a Owen más desilusionado por no lograr la medalla de campeón?

El propio Owen —embajador en el Reino Unido del comparador de casinos online Casino.org— respondió a GOAL: «¡Dios mío! Jugué cinco torneos grandes. El mejor equipo, aunque no me desvelo pensando que debimos ganarlo, fue el de 2002 en Japón: nos eliminó el que luego fue campeón, pero éramos muy buenos.

Solo teníamos que ganar un partido; del otro lado estaban Alemania, Turquía y Corea del Sur, pero nosotros nos cruzamos con Brasil, una pesadilla. Casi llegamos a la final».

En 1998 todo salió mal: expulsión, derrota en penaltis y un gol legal anulado ante Argentina; debimos avanzar.

En 2006 me lesioné a mitad de torneo y no tengo una opinión clara; aun así, contra Portugal debimos ganar: íbamos 1-0 arriba hasta que Wazza [Rooney] se lastimó a los 15 minutos y podría haber sido final contra Grecia.

«Diría que Portugal y Japón; en esos dos torneos creo que realmente podríamos haber ganado».