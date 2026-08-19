Rodri ha completado oficialmente un traspaso bomba al Barcelona este verano. El ganador del Balón de Oro 2025 fue presentado en Cataluña el martes y firmó un contrato de cuatro años, hasta junio de 2030.

El Barcelona alcanzó un acuerdo total con el City por una cantidad fija garantizada de 60 millones de euros. Sin embargo, los variables por rendimiento podrían elevar la valoración total hasta unos impresionantes 76,5 millones de euros.

El internacional español había presionado para salir del Etihad Stadium tras una etapa de enorme éxito. El Real Madrid fue inicialmente quien más insistió para cerrar el sonado fichaje, y el agente Pablo Barquero confirmó que hizo una oferta irresistible, antes de que el centrocampista eligiera a su eterno rival.