Según el diario francés L'Equipe, cada vez más jugadores del Real Madrid se molestan por el comportamiento de la estrella ofensiva de 27 años.
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Sus compañeros critican su actitud egoísta: Kylian Mbappé se aisla en el Real Madrid
Según estas informaciones, Mbappé se habría mostrado últimamente extremadamente «individualista» tanto dentro como fuera del campo, lo que habría causado un gran malestar en el club. Además, no ha sentado bien que el francés goce de demasiados privilegios dentro del equipo.
Se dice que fue irrespetuoso con un miembro del cuerpo técnico en un entrenamiento y que llegó 40 minutos tarde a una comida de equipo; en ambos casos, sin recibir sanción.
En el vestuario, Mbappé se aisla: solo mantiene buena relación con los franceses Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni y Eduardo Camavinga.
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¿Se aleja Kylian Mbappé del Real Madrid a propósito?
En España se rumorea que la lesión del jugador de 27 años en el 1-1 contra el Betis fue solo una excusa para alejarse del Real Madrid y sus compañeros.
Se dijo que Mbappé estaba “harto” de los blancos y por eso buscaba distancia. Al parecer, tuvo roces con Jude Bellingham y mostró una actitud cuestionable ante el entrenador Álvaro Arbeloa, pues no le gusta que el equipo prefiera a Vinicius Junior sobre él. Desde hace tiempo se habla de una relación tensa entre ambas superestrellas.
Vinicius se siente más valorado con Arbeloa, pero todo indica que el técnico saldrá del club tras una campaña sin títulos. Ya se busca a su sucesor, noticia que quizá también alegre a Mbappé.