Supercopa Inter-Lazio, se enfría la opción de Estados Unidos: gana fuerza la alternativa de San Siro. ¿Cuánto ganan los dos clubes?

Sigue siendo nebuloso el futuro de la Supercopa Italiana 2026. Inter y Lazio, los dos equipos ya clasificados, ya saben el "cuándo", dado que se ha confirmado que se disputará el 22 o el 23 de diciembre de 2026, pero en lo que respecta al "dónde", la incertidumbre sigue reinando.

La asamblea de la liga celebrada hoy en Milán ha confirmado a los clubes que en el horizonte hay ideas concretas desde el extranjero, pero no se ha presentado realmente ninguna oferta a la Lega Serie A que, en consecuencia, sigue manteniendo viva la opción de San Siro.



