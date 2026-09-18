Supercopa de España 2027: sedes en Estambul, fechas de los partidos y anuncio de la RFEF

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció oficialmente que la Supercopa de España de 2027 se disputará en Estambul del 2 al 6 de febrero. El presidente de la RFEF, Rafael Louzan, firmó el acuerdo en la ciudad turca el jueves, formalizando un movimiento histórico para la competición.

En el torneo participarán el campeón de La Liga, el Barcelona, el Real Madrid, el ganador de la Copa del Rey, la Real Sociedad, y el Atlético de Madrid.

Estambul sustituye a Arabia Saudí para la edición de 2027 debido a un conflicto de calendario con la Copa Asiática.