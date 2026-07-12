Con estos dos goles, el centrocampista inglés elevó a 19 los tantos de jugadores del Real Madrid en este torneo, superando el récord de 18 goles en una misma fase final, según las estadísticas oficiales del Mundial.
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¡Superado el récord del FC Bayern! El Real Madrid establece un récord en el Mundial
Bellingham es segundo en la lista interna de goleadores del Real Madrid en el Mundial, con seis tantos. Mbappé lidera la tabla con ocho.
Por detrás se sitúan el brasileño Vinicius Junior, con cuatro tantos, y la promesa turca Arda Güler, autor de un gol en la fase de grupos.
- AFP
Goles de un club en el Mundial: ¿Quién tenía el récord antes?
Gracias a sus 19 goles en el torneo, el Real Madrid supera el récord del Honvéd de Budapest (1954) y lidera en solitario la clasificación histórica.
En aquella ocasión, la cantera húngara había marcado 18 goles, principalmente gracias a los once de Sándor Kocsis, máximo goleador del torneo.
Esa marca se mantuvo hasta que el Bayern Múnich la igualó en 2014, gracias a los cinco goles de Thomas Müller.
Los jugadores del PSG marcaron un total de 18 goles en el Mundial de 2022
Ocho años después, en el Mundial 2022, el París Saint-Germain, entonces campeón de Francia, marcó 18 goles. El PSG se apoyó en Mbappé y en el capitán argentino Lionel Messi, los dos máximos goleadores del torneo.
Mbappé ganó la Bota de Oro con ocho goles, mientras que Messi, con siete, llevó a Argentina al título. Ahora, los jugadores del club español más laureado han superado esa marca.
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