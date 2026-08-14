Preguntado por el intento de Robertson de abrir nuevos caminos, el exinternacional escocés y central Hendry, en declaraciones realizadas en asociación con Mr Luck, dijo a GOAL: «Realmente, es algo extraordinario. Pero creo que, cuando escuchas a todo el mundo hablar de Andy Robertson, ves que es un profesional consumado.

«He sangrado muchísimas veces por todos los clubes en los que he jugado y todo lo demás, y acabé en el equipo del año de la Premiership, creo que dos veces. Creo que fue en la 94-95 y en la 96-97. Y cuando son tus compañeros los que te eligen y te seleccionan por delante de otro, eso significa más para ti que cualquier otra cosa.

«Pero el hecho de que a Andy le falten cinco partidos internacionales para alcanzar a King Kenny, y Kenny era mi ídolo. Jugué para él cuando era entrenador en el Blackburn, era mi ídolo allí. Y Kenny sigue siendo mi ídolo.

«Pero si Andy lograra superarlo, sería un logro extraordinario porque ha tenido una carrera absolutamente brillante. De verdad que sí. Y él seguirá confiando en sí mismo. Creo que cualquier jugador con ese historial de logros y honores a sus espaldas, aunque esté a medio gas, sería titular con Escocia, porque así es como estamos ahora mismo.»