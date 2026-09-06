Pierre-Emerick Aubameyang demostró que pertenece a otra galaxia después de inspirar al Deportivo de La Coruña a una brillante victoria sobre rivales de la Champions League. El veterano delantero marcó un gol y dio dos asistencias, mientras el conjunto gallego anunciaba su regreso a la primera línea de la élite.

Aubameyang asistió a Luismi para el empate antes de volver a asistir a Eddahchouri en el segundo gol del Deportivo.

Cerró su actuación en los últimos minutos del partido, aprovechando un error defensivo para marcar por cuarto encuentro consecutivo desde su debut.



