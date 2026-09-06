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Super Depor 2.0, ¡super Auba! Pierre-Emerick Aubameyang bate el récord de Bebeto en la victoria del Deportivo
Super Depor 2.0, ¡super Auba!
Pierre-Emerick Aubameyang demostró que pertenece a otra galaxia después de inspirar al Deportivo de La Coruña a una brillante victoria sobre rivales de la Champions League. El veterano delantero marcó un gol y dio dos asistencias, mientras el conjunto gallego anunciaba su regreso a la primera línea de la élite.
Aubameyang asistió a Luismi para el empate antes de volver a asistir a Eddahchouri en el segundo gol del Deportivo.
Cerró su actuación en los últimos minutos del partido, aprovechando un error defensivo para marcar por cuarto encuentro consecutivo desde su debut.
- NurPhoto
Auba eclipsa el récord histórico de Bebeto
El gol de Aubameyang en los últimos minutos superó oficialmente a legendarios iconos del club como Bebeto, Makaay, Pandiani, Rabade, Elicegui y Pahino, que marcaron todos en sus tres primeros partidos con el Deportivo.
Hablando después del partido, Antonio Hidalgo no pudo contener su admiración por el ritmo de trabajo del delantero y su influencia positiva en el vestuario.
"Hay que ver cómo entrena y la sonrisa que le saca a todo el mundo", dijo Hidalgo. "Tengo la suerte de contar con jugadores hambrientos y de mucha calidad. Tenemos que seguir trabajando duro y pelear por otros tres puntos contra el Getafe".
Giménez consolida la base defensiva
La victoria del Deportivo se vio reforzada por Jose Maria Gimenez, que debutó en el once inicial después de una sola sesión de entrenamiento. Formando pareja con Noubi en el centro de la defensa, el uruguayo aportó de inmediato liderazgo y estabilidad a la zaga, mientras que Casado y Adama también debutaron en la segunda parte.
Hidalgo calificó el resultado como una «victoria brutal» ante un equipo de élite, aunque insistió en que la permanencia sigue siendo el objetivo final del club.
«Este es un camino largo, estamos cada vez más cerca de la salvación», explicó Hidalgo. «Hay que ser valientes, y nosotros tenemos tanto valentía como pegada, y eso es un gran activo».
- DeFodi Images
El Getafe, próxima prueba para el Super Dépor
Con el impulso creciendo en torno al Super Dépor 2.0 y Aubameyang rindiendo a un nivel de récord, la plantilla centra ahora su atención en su próximo partido de liga.
Hidalgo pretende canalizar el entusiasmo dentro del vestuario para asegurar la permanencia lo antes posible.
El Deportivo intentará mantener su buen momento cuando visite al Getafe en su próximo compromiso en Primera División.
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