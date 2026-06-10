O'Nien no es un jugador de la Premier League, sino un futbolista de un nivel superior de tercera división. Le faltan velocidad, visión de juego y rapidez mental. Estas limitaciones, evidentes en su rol de mediocentro en una defensa de tres, lo han convertido en el hazmerreír de los aficionados ingleses en redes sociales.

Sin embargo, su valor para el club es otro: es el único jugador que ya estaba en la plantilla cuando se estrenó en 2018 el aclamado documental «Sunderland 'til I Die». Hoy aglutina a equipo y afición con su entrega. Es un líder emocional que hace latir más rápido el corazón de los aficionados porque se ha entregado por completo al club.

Para él, eso pesa más que cualquier posición táctica. Finlay Holcroft, joven de la sub-18 del Sunderland, lo resume así: «Estoy convencido de que Luke es un gran ejemplo. Ya sea como líder o por la forma en que controla el juego, habla con los demás y ayuda a todos. Creo que hay gente que no se da cuenta, pero hay mucho detrás de todo eso, sobre todo en el caso de Luke».