Suiza venció 2-0 a Argelia y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Colombia o Ghana

En Vancouver solo juega Suiza: su superioridad táctica es clara. Argelia depende de acciones individuales y apenas amenaza. Tras una ocasión de Aouar, Embolo abre el marcador tras asistencia de Manzambi. Al inicio del segundo tiempo Ndoye marca el segundo tras los errores de Bensebaini y Belghali. La única respuesta de losFennecs es un intento de Mahrez, en su despedida con la selección, que Zakaria bloquea. Demasiado poco para cambiar un desenlace anunciado: Argelia queda eliminada y Suiza avanza a octavos. El martes a las 22:00, hora italiana, se medirá a Ghana o Colombia.



