Suiza, la bestia negra de los grandes: de Akanji y Ndoye a Jashari, el «tapado» del Mundial

Suiza está lista para dar elgran salto. Se clasificó con comodidad en su grupo, con Kosovo, Eslovenia y Suecia: 4 victorias y 2 empates. Su meta es superar los cuartos de final que alcanzó en los Mundiales de 1934, 1938 y 1954, y en las Eurocopas de 2020 y 2024.





Tras años difíciles, el punto de inflexión llegó en el Mundial 2006: Suiza alcanzó los octavos y cayó ante Ucrania en penaltis sin encajar goles. En 2010 venció ensu debut a la futura campeona España, pero no le bastó para avanzar. En 2014 cayó en octavos ante Argentina, que llegaría a la final. En 2018 empató con Brasil y volvió a caer en esa misma ronda frente a Suecia. En 2022 perdió 6-1 contra Portugal, también en octavos.





Además, alcanzó la Final Four de la Liga de Naciones. En la Euro 2020 eliminó a Francia en penaltis, pero cayó en cuartos ante España desde los once metros. En la Euro 2024 venció 2-0 a Italia en octavos y luego cayó ante Inglaterra en penaltis. Meses antes había superado a la Azzurra en la eliminatoria mundialista, forzando su paso por la repesca.