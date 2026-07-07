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Colombia BMB GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

¡Suiza avanza tras ganar la tanda de penaltis! El tanto de Rubén Vargas decide un duelo pobre ante Colombia, y el equipo de Murat Yakin avanza a cuartos del Mundial, donde enfrentará a Argentina

Switzerland vs Colombia
Switzerland
Colombia
World Cup
Luis Díaz
R. Vargas

Rubén Vargas marcó el penalti decisivo que dio a Suiza un 4-3 sobre Colombia en la tanda y el pase a cuartos del Mundial, tras un aburrido partido que, como se esperaba, acabó 0-0. En Vancouver se预見了場緊張的對決, dada la trayectoria de ambos equipos hasta octavos.

  • Colombia paga el precio del fallo de Jaminton Campaz en los últimos minutos

    Los primeros 45 minutos tuvieron solo nueve toques en el área rival. La segunda parte fue aún peor: ninguno de los dos equipos mostró capacidad de marcar, y la falta de calidad en el último tercio quedó clara en un mal disparo de Luis Suárez, que culpó a un rebote aunque simplemente falló el golpeo.

    En la prórroga, los suplentes aportaron algo de peligro: Jhon Lucumi estrelló un balón en el larguero tras un córner de Juan Quintero —que había reemplazado al ineficaz James Rodríguez—, y Zeki Amdouni obligó a Camilo Vargas a intervenir nada más entrar.

    Instantes después, Jaminton Campaz falló un mano a mano con el portero tras un mal despeje suizo. El error le costó caro a Colombia, pues Suiza ganó la tanda de penaltis y avanzó a cuartos de final, donde espera Argentina.

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El MVP

    En un partido sin grandes brillos, elegimos a Rubén Vargas como MVP porque, pese a su lesión, entró en el 92’ y marcó el penalti que llevó a Suiza a cuartos por primera vez desde 1954.

  • Luis DiazGetty Images

    El gran perdedor

    Es difícil no sentir lástima por Luis Díaz. El extremo del Bayern de Múnich llegó a Norteamérica como candidato al Balón de Oro y ayudó a que Colombia alcanzara los octavos de final. Sin embargo, nunca mostró su mejor nivel en el Mundial. Creó peligro de forma esporádica en Vancouver y marcó su penalti, pero se entiende por qué lloró tras la eliminación de Colombia. Era el partido que esperaba decidir y no estuvo a la altura cuando su país más lo necesitaba.

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