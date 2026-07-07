Los primeros 45 minutos tuvieron solo nueve toques en el área rival. La segunda parte fue aún peor: ninguno de los dos equipos mostró capacidad de marcar, y la falta de calidad en el último tercio quedó clara en un mal disparo de Luis Suárez, que culpó a un rebote aunque simplemente falló el golpeo.

En la prórroga, los suplentes aportaron algo de peligro: Jhon Lucumi estrelló un balón en el larguero tras un córner de Juan Quintero —que había reemplazado al ineficaz James Rodríguez—, y Zeki Amdouni obligó a Camilo Vargas a intervenir nada más entrar.

Instantes después, Jaminton Campaz falló un mano a mano con el portero tras un mal despeje suizo. El error le costó caro a Colombia, pues Suiza ganó la tanda de penaltis y avanzó a cuartos de final, donde espera Argentina.