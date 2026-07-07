¡Suiza avanza tras ganar la tanda de penaltis! El tanto de Rubén Vargas decide un duelo gris ante Colombia, y el equipo de Murat Yakin avanza a cuartos del Mundial, donde enfrentará a Argentina

Se esperaba un duelo reñido en el último partido de octavos, dada la trayectoria de ambos equipos. Sin embargo, los primeros 45 minutos fueron aburridos: apenas sumaron nueve toques en el área rival.

La segunda parte fue aún peor: ninguno de los dos equipos parecía capaz de marcar y la falta de calidad en el último tercio quedó reflejada en un mal disparo de Luis Suárez, que achacó a un bote impredecible, aunque simplemente había fallado al golpear el balón.

La prórroga subió el nivel: Jhon Lucumi estrelló un balón en el larguero tras un córner de Juan Quintero —que había reemplazado al ineficaz James Rodríguez—, y Zeki Amdouni obligó a Camilo Vargas a intervenir nada más entrar.

Poco después, Jaminton Campaz falló un mano a mano con el portero tras un mal despeje suizo. Ese error le costó caro a Colombia, pues Suiza ganó la tanda de penaltis y avanzó a cuartos de final, donde se medirá con Argentina.