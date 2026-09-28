El centrocampista griego Dimitris Kourbelis inscribió su nombre en la historia de la selección al marcar el gol de la victoria en el triunfo por 1-0 del domingo de Grecia sobre Alemania en la Liga de Naciones de la UEFA. Tras salir desde el banquillo en el minuto 56, el centrocampista de 32 años conectó un disparo con la izquierda en el 74 que, tras desviarse, superó a Alexander Nubel y acabó en la esquina.

El gol aseguró la primera victoria de Grecia ante Alemania como visitante, manteniendo a Ethniki en lo más alto del Grupo A.

Kourbelis lo celebró con pasión junto a los 6.000 aficionados griegos desplazados al WWK Arena.