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«¡Sufrí mucho!»: la leyenda del Real Madrid Luka Modric rinde el máximo homenaje a su rival de toda la vida Lionel Messi tras la retirada del icono del Barcelona de Argentina
El fin de una era
Messi puso fin a su legendaria carrera internacional de 21 años en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El jugador de 39 años se despidió a lo grande, con dos asistencias y un penalti en el minuto 71 en una contundente victoria por 3-0 de Argentina sobre Benín.
El último gol de la estrella del Inter Miami fue el número 126 con su selección. Su emotiva despedida llega después de poner fin por fin a su larga espera por la gloria mundial al levantar el Mundial de 2022 en Catar, un triunfo que terminó por consolidar su legado en la escena internacional.
Modric, que se enfrentó a Messi en 27 ocasiones entre partidos de clubes y selecciones, presenta un balance ligeramente inferior ante el ocho veces ganador del Balón de Oro. En esos enfrentamientos, el croata logró 10 victorias y cinco empates, y sufrió 12 derrotas.
- AFP
Máximo respeto
En declaraciones a Cadena SER, Modric dedicó grandes elogios a su rival de toda la vida. El centrocampista del AC Milan admitió la enorme dificultad que suponía enfrentarse a la leyenda del Barcelona durante sus mejores años en La Liga, dejando a un lado su histórica rivalidad para destacar el brillo único del argentino.
«¿Qué puedo decir de él? Es una pena que se retire, pero es su decisión y tenemos que respetarla», afirmó Modric. «Ha logrado algo increíble con la selección; ha ganado el Mundial que tanto quería».
El croata continuó: «Es uno de los mejores jugadores del mundo, un jugador único, y ha sido un placer verle jugar, aunque he sufrido mucho contra él, tanto con Croacia como con el Real Madrid. Le deseo la mejor de las suertes».
Despedida emotiva
El homenaje de Modric llegó después de un emotivo discurso de despedida entre lágrimas de Messi en Argentina. El veterano delantero apenas pudo contener la emoción al dirigirse a los aficionados y dedicó ese agridulce momento a su difunto padre, Jorge, que falleció en agosto.
"Son muchas emociones. Obviamente, lo primero en lo que pienso es en mi padre", dijo Messi a la multitud. "Lo único que me queda por hacer es dar las gracias. Ha significado muchísimo para mí vestir esta camiseta durante 20 años. Nunca dejé de esforzarme, de luchar ni de querer estar aquí".
Al reconocer el duro golpe que supone alejarse de la selección, añadió: "No volver será una gran tristeza. Me encantaría volver para siempre, porque jugar en Argentina es lo más maravilloso que te puede pasar".
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Vuelven los compromisos de clubes
Con su brillante carrera internacional ya concluida, Messi regresará a Estados Unidos para centrarse por completo en sus compromisos de club con el Inter Miami. Eliminar las exigencias físicas de los viajes por Sudamérica y de los parones internacionales probablemente permitirá al jugador de 39 años conservar energía y prolongar su carrera a nivel de clubes.
Mientras tanto, Modric continúa su propio capítulo de final de carrera en Italia. El maestro del centro del campo intentará guiar al AC Milan hacia títulos en la Serie A, dejando atrás una de las rivalidades individuales más icónicas del fútbol moderno.
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