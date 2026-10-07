Messi puso fin a su legendaria carrera internacional de 21 años en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El jugador de 39 años se despidió a lo grande, con dos asistencias y un penalti en el minuto 71 en una contundente victoria por 3-0 de Argentina sobre Benín.

El último gol de la estrella del Inter Miami fue el número 126 con su selección. Su emotiva despedida llega después de poner fin por fin a su larga espera por la gloria mundial al levantar el Mundial de 2022 en Catar, un triunfo que terminó por consolidar su legado en la escena internacional.

Modric, que se enfrentó a Messi en 27 ocasiones entre partidos de clubes y selecciones, presenta un balance ligeramente inferior ante el ocho veces ganador del Balón de Oro. En esos enfrentamientos, el croata logró 10 victorias y cinco empates, y sufrió 12 derrotas.



