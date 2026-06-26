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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

¿Suerte o genialidad? ¿Cómo las selecciones menos conocidas derrocaron a los grandes en el Mundial 2026?

FEATURES
España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
España vs Cabo Verde
Cabo Verde
Irak vs Noruega
Irak
Noruega
Holanda vs Suecia
Holanda
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Túnez vs Holanda
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Egipto vs Irán
Egipto
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Jordania vs Algeria
Jordania
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Canadá vs Catar
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Inglaterra vs Ghana
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Cabo Verde
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Canadá
Catar
Inglaterra
Ghana
Ecuador
Curazao

¿Quién dijo que los sueños son imposibles? Los pequeños conquistan el trono de los mayores.

Las sorpresas del Mundial ya no son solo historias románticas que se repiten cada cuatro años, sino una parte esencial del torneo moderno. En esta primera edición con 48 selecciones, los equipos menos favoritos ya no van solo a participar; ahora pueden plantar cara a los grandes, arrebatarles la victoria y truncar sus sueños desde el principio.

Los puntos sumados por Cabo Verde, Curazao, Ghana y Sudáfrica ante España, Inglaterra, Ecuador y Corea del Sur lo demuestran. ¿Se han reducido las diferencias técnicas entre las selecciones? ¿Influye más la evolución táctica o la suerte?

Al analizar los encuentros se observa que no fue casualidad, sino el fruto de planes bien estudiados y una ejecución táctica disciplinada que permitió a los equipos menos favorecidos igualar el duelo y convertirlo en una batalla de estrategias más que de talentos individuales.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La organización defensiva: el arma principal para derrotar a los grandes.

    Según la «BBC», el partido de Cabo Verde contra España mostró con claridad el poder de la organización táctica en el fútbol moderno.

    El equipo, del tercer país más pequeño en disputar un Mundial, renunció al balón y apostó por un 5-4-1 compacto que ahogó el juego español.

    La clave no era solo la cantidad de defensas, sino las distancias muy cortas entre líneas, de modo que cualquier español que recibía el balón quedaba rodeado al instante.

    Las selecciones de posesión, como España, suelen retroceder el balón para atraer al rival y crear espacios a la espalda de los centrocampistas. Sin embargo, Cabo Verde no cayó en la trampa.

    Cada vez que los españoles retrocedían el balón, los jugadores de Cabo Verde mantenían sus posiciones y no se lanzaban al portador, lo que privó a España de los espacios que buscaba.

    Cuando los defensas españoles avanzaban, el bloque se mantenía compacto y sin dejar espacios a la espalda. Sin opciones, España recurrió a centros y pases largos al no poder penetrar el centro de la defensa.

    • Anuncios
  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ghana vuelve a dar una lección a Inglaterra

    Ghana vs. Inglaterra mostró un patrón similar. Inglaterra, bajo Thomas Tuchel, suele atraer al rival a su área para luego explotar los espacios a la espalda de la presión.

    Sin embargo, Ghana no cayó en la trampa. Jordan Ayew marcó de cerca al mediocentro inglés Elliot Anderson, mientras el resto se ordenaba en dos líneas defensivas compactas fuera del área.

    Los ghaneses no cayeron en el pressing, pese a los intentos ingleses de provocarlos. Así, Inglaterra perdió su arma principal: el juego entre líneas.

    Esta estrategia defensiva se mide con el indicador «PPDA», que cuenta los pases que un equipo permite al rival antes de intervenir. Cuanto mayor es la cifra, más evidente es que el equipo renuncia a la presión alta y prefiere esperar atrás.

    En el encuentro entre Cabo Verde y España, el «PPDA» de Cabo Verde fue de 51,2, mientras que el de España apenas alcanzó 5,9, diferencia que refleja filosofías opuestas.

    En los primeros quince minutos ante Inglaterra, Ghana alcanzó un 62, señal de su rechazo a presionar alto.

    Aun así, ambas subieron la presión al final, cuando el cansancio rival ofreció la opción de ganar.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    No todos los planes defensivos tienen éxito

    Algunos partidos muestran que confiar solo en un bloque defensivo no garantiza un buen resultado. La derrota de Arabia Saudí ante España evidenció graves fallos organizativos en la zaga.

    A pesar de alinear cinco defensas, la zaga careció de cohesión y los jugadores se lanzaban en exceso hacia el portador del balón.

    Eso generó espacios en la banda opuesta que España aprovechó. Además, el centro del campo se inclinaba hacia el balón, dejando el otro lado sin cobertura.

    España aprovechó esa brecha cambiando rápido el juego de izquierda a derecha y generando superioridad numérica. En una de esas acciones, Lamine Yamal y Pedro Porro quedaron frente a un único rival.

    El centrocampista no pudo regresar a cubrir a Boro, y el lateral no se atrevió a salir por miedo a dejar a Yamal libre. Boro aprovechó el espacio, centró al segundo palo y Oyarzabal marcó a placer.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    Suecia cayó por las mismas razones

    Suecia usó un 5-3-2 ante Holanda, pero con solo tres centrocampistas le costó cubrir las bandas. Holanda lo aprovechó.

    El extremo derecho holandés obligaba al lateral izquierdo sueco a retroceder, mientras Denzel Dumfries se incorporaba desde atrás sin marca, aprovechando el desplazamiento de los centrocampistas hacia el balón.

    La situación se repitió y acabó en una goleada por 5-1. Suecia mejoró al pasar a un 4-5-1 que aportó más densidad en el centro y cerró los costados.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Construir por la parte trasera... un riesgo calculado

    Más allá de la defensa, selecciones pequeñas apostaron por un juego audaz: en vez de despejar el balón tras cada saque de puerta, Sudáfrica, Irak y Cabo Verde preferían iniciar con pases cortos desde atrás.

    El objetivo era claro: obligar a las grandes selecciones a avanzar y presionar, para luego aprovechar los espacios que dejaban detrás de sus líneas.

    Para lograrlo, los jugadores se posicionaban muy separados, obligando al rival a cubrir grandes espacios en la presión individual.

    Al completar el primer pase, se creaban espacios a la espalda de esos rivales para centrocampistas y delanteros.

    Así llegaban con pocos pases al área rival y creaban ocasiones que no habrían tenido con el balón largo.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Todo riesgo tiene su precio

    Sin embargo, esta estrategia tenía riesgos. Construir el juego desde atrás, con los jugadores muy separados, aumenta la posibilidad de perder el balón cerca del área. Eso le ocurrió a Sudáfrica ante México e Irak ante Noruega, que encajaron goles tras errores en la salida de balón.

    Aun así, el ataque ganó en profundidad: Sudáfrica remató 14 veces a Corea del Sur, por 7 de los surcoreanos, pese a tener solo un 31 % de posesión. Cuando Corea presionó alto, Sudáfrica mantuvo su plan, superó la presión y montó un contraataque que terminó en el gol de la clasificación.

    Estos encuentros confirman que el fútbol internacional ya no depende solo de la calidad individual. Los entrenadores de selecciones modestas preparan mejor los partidos, analizan a los rivales y diseñan estrategias a la medida de sus jugadores.

    Organización, disciplina y trabajo en equipo reducen la brecha técnica. Las grandes selecciones aún tienen ventaja por calidad y experiencia, pero ya no ganan solo por saltar al campo.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los guardias... los héroes de las sorpresas

    A pesar de todo lo anterior, el rendimiento individual sigue siendo clave para lograr sorpresas. El veterano portero Fozinha, de cuarenta años, se convirtió en héroe nacional tras detener una avalancha de disparos españoles y fue una de las razones principales por las que Cabo Verde se llevó un punto histórico.

    Eloy Rom, guardameta de Curaçao, igualó el récord de más atajadas en un partido (15) y le dio a su selección el primer punto mundialista.

    Estas actuaciones confirman que la táctica no basta: también hace falta el brillo individual, sobre todo bajo los palos.

    El actual Mundial confirma que la brecha entre grandes y pequeñas selecciones se acorta. Los equipos modestos llegan con identidad táctica, planes claros, jugadores que cumplen su rol y entrenadores que explotan los puntos débiles rivales.

    Así, las sorpresas dejan de ser excepciones y se vuelven habituales. Con 48 selecciones en liza, el camino al título se complica: organización, disciplina y convicción permiten a los pequeños plantar cara a las grandes potencias.