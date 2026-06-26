¿Suerte o genialidad? ¿Cómo las selecciones menos conocidas derrocaron a los grandes en el Mundial 2026?

Las sorpresas del Mundial ya no son solo historias románticas que se repiten cada cuatro años, sino una parte esencial del torneo moderno. En esta primera edición con 48 selecciones, los equipos menos favoritos ya no van solo a participar; ahora pueden plantar cara a los grandes, arrebatarles la victoria y truncar sus sueños desde el principio.
Los puntos sumados por Cabo Verde, Curazao, Ghana y Sudáfrica ante España, Inglaterra, Ecuador y Corea del Sur lo demuestran. ¿Se han reducido las diferencias técnicas entre las selecciones? ¿Influye más la evolución táctica o la suerte?
Al analizar los encuentros se observa que no fue casualidad, sino el fruto de planes bien estudiados y una ejecución táctica disciplinada que permitió a los equipos menos favorecidos igualar el duelo y convertirlo en una batalla de estrategias más que de talentos individuales.