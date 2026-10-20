El defensa del Real Madrid Ibrahima Konate compareció en representación de la plantilla en la rueda de prensa del martes, previa al duelo de la Champions League contra el RB Leipzig. El equipo de Jose Mourinho afronta la tercera jornada con el objetivo de mantener su pleno de victorias en Europa tras imponerse al Inter de Milán y a la Roma.

El encuentro tiene un significado especial para Konate, que disputó 66 partidos con el Leipzig entre 2017 y 2021 antes de fichar por el Real Madrid.

Yan Diomande, fichaje reciente del Madrid, también cambió el Leipzig por la capital española en agosto, lo que añade interés al partido.