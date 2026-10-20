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¡Sueño del Real Madrid! Konate elogia a su entrenador Mourinho y advierte a su amigo Leipzig de que se olvide de la distracción del Clásico
Konate se prepara para un emotivo reencuentro en el Santiago Bernabéu
El defensa del Real Madrid Ibrahima Konate compareció en representación de la plantilla en la rueda de prensa del martes, previa al duelo de la Champions League contra el RB Leipzig. El equipo de Jose Mourinho afronta la tercera jornada con el objetivo de mantener su pleno de victorias en Europa tras imponerse al Inter de Milán y a la Roma.
El encuentro tiene un significado especial para Konate, que disputó 66 partidos con el Leipzig entre 2017 y 2021 antes de fichar por el Real Madrid.
Yan Diomande, fichaje reciente del Madrid, también cambió el Leipzig por la capital española en agosto, lo que añade interés al partido.
- ZUMA Press Wire
Un defensa habla abiertamente de su vida en el Real Madrid y del impacto de Mourinho
Konate se mostró encantado con sus primeros meses en Madrid y destacó el aura que rodea al club y el liderazgo de Mourinho. «Es más de lo que esperaba. Todo se magnifica muchísimo; se habla de nosotros en todo el mundo», afirmó Konate.
«Estoy muy feliz; siempre soñé con jugar en este club».
Sobre la influencia de Mourinho, el internacional francés añadió: «Cuando Mourinho habla, todos escuchan. Es un gran entrenador y todo el mundo sabe que queremos ganar con él».
Konate descarta que el Clásico sea una distracción y elogia a sus compañeros franceses
Con un gran duelo de competición nacional contra el Barcelona a la vista, Konate insistió en que el Real Madrid no puede perder de vista sus compromisos europeos. «Es muy importante que nos centremos en el próximo partido», afirmó Konate. «Si ganamos mañana, jugaremos mejor en el Clásico».
Konate también destacó la ayuda de Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappe para facilitar su adaptación.
«He tenido mucha suerte de compartir este momento con ellos... Me han ayudado mucho desde que llegué a este club», señaló.
- LaPresse
El Real Madrid busca su tercera victoria europea consecutiva
Con el respaldo de un excepcional registro en casa, donde ha marcado en 44 partidos consecutivos de Champions League en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid busca afianzar su puesto entre los ocho primeros.
El Leipzig viaja a España en busca de redención a las órdenes de Martin Demichelis, tras sufrir una dura derrota por 6-1 ante el Bayern de Múnich en competición nacional el pasado fin de semana.
Konate y el Real Madrid reciben al conjunto alemán el miércoles por la noche con el objetivo de sumar tres puntos vitales.
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