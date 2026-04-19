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¿Suenan las alarmas para Christian Pulisic? Taylor Twellman responde sobre la selección estadounidense de cara al Mundial, analizando al delantero del AC Milan, que no atraviesa su mejor momento
Preocupación por el estado de forma de Pulisic de cara a 2026
Pulisic ha bajado su nivel tras un gran inicio de temporada en Italia, lo que genera dudas sobre su preparación para liderar a la selección. Twellman admite preocupación, aunque sin caer en el pánico. En declaraciones a Men’s Journal afirmó: «Sí, yo estaría preocupado. Antes del parón navideño estaba a un nivel muy alto, era el máximo goleador y asistente del Milan, así que sí, hay motivos para inquietarse».
¿Hay que pulsar el botón de pánico? No estoy seguro. Quizá solo necesite que Pulisic supere este bache mental, marque un par de goles y, de repente, todo cambie. Ahora me preocupa más su estado de forma con la selección. Desde la Copa Oro no ha estado a la altura y rechazó jugar el verano pasado. Con EE. UU. no ha brillado, y eso preocupa más que su momento en el AC Milan».
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El trío clave para el éxito de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos
Para Twellman, el éxito de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se basa en tres pilares. Aunque el plantel es más profundo que antes, el liderazgo del núcleo del equipo sigue siendo clave para que los estadounidenses avancen en el torneo. Señaló a Pulisic, Weston McKennie y Tyler Adams como los jugadores que deben brillar. Twellman explicó: «Los tres jugadores que tienen que dar lo mejor de sí mismos en este Mundial son Christian Pulisic, Weston McKennie y Tyler Adams. Y cuando se habla de esta generación de jugadores, esos son los tres referentes».
Son los referentes. Hay muchos factores impredecibles, pero si ellos no rinden al máximo, será difícil que Estados Unidos brille. Los tres comprenden su papel individual dentro del funcionamiento colectivo. En resumen, Pulisic, McKennie y Adams deben estar en su mejor momento para que Estados Unidos logre algo especial».
Mantener la fe en el Capitán América
A pesar de las «señales de alarma» por su sequía goleadora en club y selección, se confía en que el talento de Pulisic brillará. La historia de Estados Unidos recuerda otros momentos en los que su estrella respondió en lo decisivo, y el cuerpo técnico espera que recupere su ritmo antes del 12 de junio.
«Nunca me ha preocupado el compromiso de Christian Pulisic. Es solo una cuestión de estado de forma. Ha tenido altibajos, pero espero que esté en plena forma este verano», afirmó Twellman.
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A la zaga de los gigantes europeos, España y Francia
Al analizar el panorama mundial, Twellman cree que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos tiene ante sí una ardua tarea para estar a la altura de la élite mundial. Aunque las clasificaciones de ESPN sitúan a España y Francia como favoritas, Twellman coincide con esas valoraciones frente a las potencias sudamericanas. Cree que Estados Unidos debe ganar su grupo para tener alguna posibilidad de lograr una trayectoria «especial».
Sobre los favoritos, añadió: «No apuesto por Brasil… Por la profundidad de sus plantillas, España y Francia superan al resto. Quizá España… Pero creo que Francia, con más talento, llegará a su tercera final consecutiva».