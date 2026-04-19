Pulisic ha bajado su nivel tras un gran inicio de temporada en Italia, lo que genera dudas sobre su preparación para liderar a la selección. Twellman admite preocupación, aunque sin caer en el pánico. En declaraciones a Men’s Journal afirmó: «Sí, yo estaría preocupado. Antes del parón navideño estaba a un nivel muy alto, era el máximo goleador y asistente del Milan, así que sí, hay motivos para inquietarse».

¿Hay que pulsar el botón de pánico? No estoy seguro. Quizá solo necesite que Pulisic supere este bache mental, marque un par de goles y, de repente, todo cambie. Ahora me preocupa más su estado de forma con la selección. Desde la Copa Oro no ha estado a la altura y rechazó jugar el verano pasado. Con EE. UU. no ha brillado, y eso preocupa más que su momento en el AC Milan».