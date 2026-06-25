Suena macabro: al parecer, el BVB se «beneficia» de la grave lesión de Nico Schlotterbeck

A pesar de los fichajes de Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, Mourinho quiere más refuerzos para el Real Madrid y considera prioritaria la defensa central. Raúl Asencio, sin embargo, podría marcharse.

Schlotterbeck sigue en la lista, pero su grave lesión en el Mundial le ha restado opciones. El central alemán se rompió el ligamento medial del tobillo en el segundo partido contra Costa de Marfil y estará de baja al menos tres meses.

Además, Mourinho busca reforzar el centro del campo y baraja a Enzo Fernández (Chelsea) y a Mateus Fernandes (West Ham) como posibles fichajes.