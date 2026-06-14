Suecia vuelve al Mundial tras ocho años: con su estrella Gyokeres puede repetir la hazaña de Rusia 2018

Ocho años después de su última participación, Suecia vuelve al Mundial. Los escandinavos, que en 2018 se clasificaron tras eliminar a Italia en la repesca, llegan con una plantilla de gran nivel, liderada por la estrella Viktor Gyökeres —decisivo en la repesca contra Polonia— y su compañero en la delantera, Isak.

Las condiciones para hacerlo bien están ahí, aunque no será fácil repetir la hazaña de hace años, cuando Suecia terminó primera de grupo por delante de México, Corea del Sur y Alemania, venció a Suiza en octavos antes de caer en cuartos ante Inglaterra. Era la Suecia de {apellido de Forsberg}, Berg y Lindelöf, este último presente también este año en la defensa.

Ahora le toca a Gyokeres guiar a una Suecia que regresa a la máxima cita ocho años después, empezando esta noche ante Túnez.



