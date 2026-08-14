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Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
Muhammad Zaki

Traducido por

¿Sucesor de Yan Diomande? El RB Leipzig llega a un acuerdo con el exextremo del Chelsea para reemplazar a la joven estrella del Real Madrid

Fichajes
Y. Diomande
RB Leipzig
Chelsea
Strasbourg
D. Moreira
Real Madrid
S. El Mourabet
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Ligue 1

El RB Leipzig se está moviendo rápido para reinvertir el enorme ingreso obtenido por la venta de Yan Diomande al Real Madrid, y el gigante de la Bundesliga está ahora cerca de cerrar un doble fichaje procedente del Estrasburgo, de la Ligue 1. Según las informaciones, el conjunto alemán ya ha alcanzado acuerdos totales en los términos personales tanto con Samir El Mourabet como con el exextremo del Chelsea Diego Moreira, mientras busca remodelar sus opciones ofensivas para la nueva temporada.

  • El Leipzig identifica al sustituto de Diomande

    Tras la salida de alto perfil de Diomande, que oficialmente ha completado un sensacional traspaso al Real Madrid, el RB Leipzig no ha perdido tiempo en identificar a su próxima generación de talento. El club alemán, reconocido por su capacidad para detectar y desarrollar jóvenes de élite, ha puesto su atención en la máxima categoría del fútbol francés para cubrir el vacío dejado por el internacional marfileño.

    El exextremo del Chelsea Moreira se ha convertido en el objetivo prioritario para ocupar el lugar de Diomande. El internacional belga, que llegó al Estrasburgo tras un breve paso por Stamford Bridge, ha dado luz verde al movimiento, según Foot Mercato.


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  • imago-sport-1069657260.jpgPRESSE SPORTS

    Doble ofensiva sobre el Estrasburgo

    La persecución de Moreira es solo una mitad de una doble ofensiva planificada sobre el club hermano de BlueCo, el Chelsea. El Leipzig también ha avanzado de forma significativa en su intento de fichar a El Mourabet, otra promesa muy bien valorada que actualmente se está formando en el Stade de la Meinau.

    Estas dos operaciones representan un gran avance en la estrategia de fichajes veraniega del Leipzig. Al asegurarse primero el acuerdo de los jugadores, el club respaldado por Red Bull ha puesto presión sobre el Estrasburgo para negociar. El conjunto francés se ha convertido en un caladero habitual para la élite europea debido a su apuesta por el desarrollo de jóvenes, pero perder a dos promesas clave de forma simultánea supondrá una dura prueba para la profundidad de su plantilla.


  • Las negociaciones entran en una fase crítica

    Aunque los jugadores están dispuestos a dar el paso, el RB Leipzig todavía debe convencer al Strasbourg para que se desprenda de sus activos. Se espera que el conjunto de la Ligue 1 negocie con dureza, plenamente consciente del importante ingreso extraordinario que Leipzig recibió recientemente por la venta de Diomande.

    Las negociaciones entre ambas directivas están ahora llamadas a ocupar el centro de la escena, con un Leipzig deseoso de integrar rápidamente a ambos jugadores para garantizar una transición fluida en la pretemporada. Sin embargo, el Strasbourg ya ha afrontado importantes cambios en la plantilla este verano, sobre todo con la pérdida del capitán del club Emmanuel Emegha y del versátil centrocampista Valentin Barco al Chelsea. Con esas salidas clave ya cerradas, el conjunto francés exigirá sin duda importantes cantidades fijas y lucrativos bonus antes de autorizar otra doble salida.

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    El probado modelo de captación del Leipzig

    El movimiento por Moreira y El Mourabet encaja perfectamente con la filosofía del RB Leipzig de fichar a jugadores con un alto valor de reventa y un enorme potencial. El club ha construido su éxito moderno sobre la base de ofrecer una plataforma para que los talentos de la Ligue 1 prosperen antes de venderlos por beneficios astronómicos. El traspaso récord de Diomande al Bernabéu es simplemente el último ejemplo de este exitoso ciclo de negocio en funcionamiento.