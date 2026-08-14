Tras la salida de alto perfil de Diomande, que oficialmente ha completado un sensacional traspaso al Real Madrid, el RB Leipzig no ha perdido tiempo en identificar a su próxima generación de talento. El club alemán, reconocido por su capacidad para detectar y desarrollar jóvenes de élite, ha puesto su atención en la máxima categoría del fútbol francés para cubrir el vacío dejado por el internacional marfileño.

El exextremo del Chelsea Moreira se ha convertido en el objetivo prioritario para ocupar el lugar de Diomande. El internacional belga, que llegó al Estrasburgo tras un breve paso por Stamford Bridge, ha dado luz verde al movimiento, según Foot Mercato.



