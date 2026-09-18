AFP
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¡Subida salarial masiva! El PSG pone sobre la mesa un enorme nuevo contrato para Desire Doue
Asegurar el futuro a largo plazo de una estrella
El PSG ha abierto oficialmente conversaciones con Doue para un nuevo y lucrativo contrato de larga duración. Según informa L'Equipe, el vigente bicampeón de Europa le ha presentado al jugador de 21 años una oferta descomunal que le mantendría en el Parque de los Príncipes hasta junio de 2032.
El contrato actual de Doue no expira hasta el verano de 2029, pero el gigante francés está deseando blindar al mediapunta con mucha antelación. El joven ya ha disputado cuatro partidos en la Ligue 1 esta temporada, afianzando su lugar como una opción de confianza en el sistema táctico de Enrique.
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Ofreciéndole un aumento salarial significativo y merecido
La principal fuerza impulsora de la ampliación propuesta es el deseo del PSG de ajustar de inmediato el salario de Doue a su nuevo estatus en el primer equipo. El exjugador del Rennes ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en una pieza integral de la rotación titular, lo que ha llevado a la directiva del club a tomar medidas rápidas y proactivas para recompensar su progresión.
Los responsables de la toma de decisiones en el club confirmaron que han presentado formalmente al mediapunta una mejora salarial «significativa». Explicaron que el objetivo principal es «remunerarle en consonancia con su importancia dentro del equipo». Este importante aumento económico pone de relieve exactamente lo mucho que valora la jerarquía parisina al internacional francés.
Asentándose cómodamente en la vida en París
La rápida transición de Doue, de prometedor talento nacional a figura clave a las órdenes de Enrique, ha sido sencillamente impresionante. La aportación ofensiva del jugador de 21 años y su versatilidad general lo han convertido en un encaje natural para el exigente estilo de juego del PSG, tanto en el ámbito nacional como en el continental.
Ganarse un papel tan destacado en un club de la talla del PSG no es poca cosa. La confianza mutua establecida entre el jugador y el entrenador ha desempeñado un papel crucial para acelerar estas negociaciones contractuales, con la directiva deseosa de blindar a uno de sus activos más importantes.
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Las negociaciones siguen en curso
La pelota está ahora claramente en el tejado de Doue, pero todo apunta a una resolución rápida y positiva. Según se informa, el internacional francés está extremadamente feliz en la capital y muy implicado en el proyecto deportivo del club, además de haber expresado un claro deseo de establecerse a largo plazo en París.
Con el jugador y el club compartiendo exactamente la misma visión de futuro, se espera ampliamente que el acuerdo definitivo se cierre sin demora. Por ahora, Doue se centrará en el terreno de juego mientras el PSG busca escalar posiciones en la clasificación tras haber logrado solo una victoria en sus primeros cuatro partidos de la Ligue 1.
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