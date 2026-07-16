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Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Su situación se complica. La estrella del Real Madrid está en una encrucijada

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La verdad sobre las negociaciones con el United

En pleno mercado de fichajes estival, el futuro de varios jugadores del Real Madrid genera especulaciones, especialmente por el interés de grandes clubes.

Según varios medios, el centrocampista francés Eduardo Camavinga aún no ha decidido su futuro, y el Manchester United busca ficharlo este verano.

  • Fabrizio Romano afirma que el Manchester United no ha iniciado negociaciones con el Real Madrid por Camavinga, quien quiere quedarse en el Bernabéu y recuperar la titularidad.

    El United lo considera prioritario para reforzar el centro del campo tras la salida de Casemiro, pero solo actuará si el jugador pide marcharse.

    Pese a su irregular temporada 2025-2026, el jugador de 23 años quiere recuperar su nivel y ganarse la confianza del nuevo técnico, José Mourinho.

    El Real Madrid estaría dispuesto a vender para reducir masa salarial, pero la voluntad del jugador de quedarse bloquea la operación.

    Lee también: Fechas del regreso de Mbappé y fichajes del Real Madrid... Mourinho se libra de la tragedia de Alonso

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  • El periodista español Rubén Martín asegura que la situación de Camavinga se complica. El jugador quiere quedarse y convencer a Mourinho de su importancia.

    Y añadió: «La situación de Camavinga se complica. Quiere quedarse y convencer a Mourinho de su importancia. Además, el Real Madrid no aceptará una oferta baja y vigila el mercado, pero no lo dejará salir a cualquier precio».

    Vídeo: «Sácalo del bolsillo»... Burlas hacia la estrella francesa en el vestuario de España

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