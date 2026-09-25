Getty
Traducido por
«Su mayor cualidad»: Raphael Varane revela exactamente qué esperar de la nueva Francia de Zinedine Zidane
Comienza una nueva era para Francia
Zidane comenzará oficialmente su etapa como nuevo seleccionador de Francia este viernes. El legendario centrocampista se hará cargo de Francia por primera vez en un duelo contra Turquía.
Antes del partido, el exmadridista Varane habló con la publicación francesa L'Equipe. Tras haber jugado mucho tiempo a las órdenes de Zidane en la capital española, el campeón del mundo de 2018 analiza los métodos del nuevo técnico.
- AFP
El poder del instinto natural
Varane no dudó cuando le pidieron que identificara la característica definitoria de su antiguo entrenador. El exdefensa central señaló la intuición natural como la base fundamental de toda la filosofía de Zidane como técnico.
"¿Su mayor virtud? Diría que el instinto", explicó Varane. "Es algo que lleva dentro, pero también algo que consigue detectar en los jugadores para que se sientan liberados sobre el campo y usen su creatividad".
Encontrar el equilibrio táctico perfecto
Aunque Zidane fomenta la libertad creativa, está muy lejos de ser tácticamente ingenuo. Varane subrayó que el técnico francés exige un estricto ritmo de trabajo defensivo para mantener una estructura sólida del equipo.
«Se asegura de que se sientan cómodos», añadió. «Esa es su gran fortaleza, sí. Su enfoque consiste principalmente en encontrar un equilibrio. Quiere que los jugadores de ataque contribuyan en defensa, pero sin comprometer su comodidad a la hora de atacar. Una vez que tienen la posesión, les da libertad, confiando en ese sentido del instinto, debo insistir, en ese elemento de imprevisibilidad».
- AFP
Turquía pone a prueba a la nueva Francia
Todas las miradas estarán puestas en la banda este viernes, mientras Zidane busca inculcar esta mentalidad ganadora en su nueva plantilla. El choque contra Turquía ofrecerá el primer vistazo real a su visión táctica para la selección nacional. Una actuación sólida ante Turquía marcaría el tono perfecto para los desafíos que están por venir.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias