La leyenda del LFC Steven Gerrard ve en Michael Olise, del Bayern de Múnich, al sucesor ideal de Mohamed Salah, quien abandonará el Liverpool al final de la temporada.
Traducido por
Su marcha supondría un duro golpe para el Bayern de Múnich: Steven Gerrard recomienda a la superestrella del FCB al Liverpool FC
«Si quieres fichar a un sustituto directo de Salah, hay muy pocas opciones disponibles», subrayó Gerrard en talkSPORT, y añadió: «Olise sería una de ellas, diría yo». Sin embargo, el ex capitán de los Reds es consciente de que será muy difícil sacar al delantero del Bayern: «No creo que esté disponible», afirmó Gerrard.
Olise tiene contrato en Múnich hasta 2029. Por lo tanto, es muy improbable que el FCB deje marchar a uno de sus jugadores más importantes este verano. «Estos rumores hacen sonreír a todos en el club», había declarado recientemente el miembro del consejo de administración del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, al diario As sobre las especulaciones de traspaso en torno a Olise, quien, además del Liverpool, también se ha relacionado con el Real Madrid y el FC Barcelona. «Le quedan tres años de contrato; no hay más que decir al respecto. La gente viene al estadio por jugadores como él», afirmó Rummenigge, descartando así una posible marcha de Olise.
Según los medios de comunicación, el Liverpool estaría dispuesto a desembolsar nada menos que 200 millones de euros para atraer a Olise a Anfield Road. Sin embargo, el director deportivo del FCB, Max Eberl, subrayó recientemente en Sport Bild que en la Säbener Straße «no se pierde ni un solo pensamiento» en un posible traspaso de Olise.
- Getty Images Sport
¿Una empresa imposible con Michael Olise? El Liverpool necesita un sustituto de Salah para el verano
El internacional francés, que llegó en 2024 procedente del Crystal Palace por 53 millones de euros, se ha convertido en una pieza indispensable para el Bayern. En la temporada actual, Olise ya ha participado directamente en 44 goles: ha marcado 16 y ha dado 28 asistencias el jugador de 24 años.
Esto hace que Olise resulte aún más interesante para otros clubes de talla mundial como el Liverpool, sobre todo porque los Reds tendrán que sustituir este verano al icono del club, Salah. El egipcio anunció a finales de marzo que abandonaría prematuramente al actual campeón de Inglaterra al final de la temporada, a pesar de que su contrato sigue vigente hasta 2027.
Salah ha sido una garantía absoluta de éxito para el Liverpool desde 2017; hasta la fecha, el jugador de 33 años ha marcado 255 goles en 436 partidos con los Reds. Aún no se sabe dónde continuará su carrera a partir del verano; recientemente se ha informado del interés del Al-Ittihad de Arabia Saudí.
«El departamento de ojeadores del Liverpool tendrá varias opciones en mente. No tiene por qué ser necesariamente un sustituto directo», afirma Gerrard, convencido de que los ingleses presentarán un sustituto adecuado para Salah a pesar de los esfuerzos, probablemente infructuosos, por fichar a Olise.
Michael Olise: sus estadísticas con el FC Bayern de Múnich
Partidos
Goles
Asistencias
95
36
51