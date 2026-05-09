Pedro Sousa, director de la emisora Correio da Manhã Radio, ha afirmado en el programa de televisión «Liga NOW» que los dos grandes clubes de Lisboa, el Sporting y el Benfica, han mostrado interés por Palhinha.
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¡Su fichaje debería ser una «prioridad absoluta»! Al parecer, dos grandes clubes han contactado con el Bayern de Múnich por Joao Palhinha
Sousa asegura que el regreso de Palhinha al Sporting es «prioridad absoluta», pese al interés del Benfica en ficharlo este verano. El centrocampista, de 30 años, quiere volver a Portugal para estar cerca de sus hijos.
Palhinha, cedido por el Bayern al Tottenham, ha sido uno de los pocos puntos positivos de los londinenses esta temporada, aunque su futuro aún es incierto.
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El Tottenham tiene una opción de compra sobre Joao Palhinha
En 2024, a petición del entonces entrenador Thomas Tuchel, Palhinha fichó por el Bayern de Múnich procedente del Fulham FC por 51 millones de euros. Sin embargo, a su llegada Tuchel ya se había ido. Con Vincent Kompany apenas tuvo minutos, así que, tras una temporada, regresó a Londres cedido. Los Spurs pagaron cinco millones por la cesión y se reservaron una opción de compra de 25 millones.
El inicio de temporada fue prometedor: hasta noviembre era titular y sumaba puntos con regularidad, mientras el Tottenham luchaba por los primeros puestos en la Premier y la Champions. Sin embargo, tras el bajón del equipo, perdió la titularidad y se convirtió en un jugador de rotación.
«La situación en su club es difícil, pero João es un luchador», declaró a mediados de abril el director deportivo del Bayern, Christoph Freund. Debido a la incertidumbre sobre la categoría en la que jugará la próxima temporada, «es difícil decir algo concreto sobre su futuro», subrayó Freund: «Pero el Tottenham ya sabe lo que tiene en él».
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Joao Palhinha comenzó su carrera profesional en el Sporting
Según Sky, los Spurs quieren fichar a Palhinha de forma definitiva y renegociar la opción de compra de 25 millones, algo a lo que el Bayern podría acceder.
Para Palhinha este escenario solo es viable si los londinenses permanecen en la Premier, algo que el Bayern desea. El centrocampista tiene contrato con el club bávaro hasta 2028, pero su salario de diez millones de euros se quiere ahorrar porque ya no tiene futuro en Múnich.
Un regreso al Sporting, donde jugó de 2013 a 2022 con tres cesiones intermedias y ganó la Liga, podría atraerle.
Las ventas récord del FC Bayern
Jugadores Posición Vendido a Año Fichaje Matthijs de Ligt Defensa Manchester United 2024 45 millones de euros Lucas Hernández Defensa PSG 2023 45 millones de euros Robert Lewandowski Delantero FC Barcelona 2022 45 millones de euros Douglas Costa Delantero Juventus 2018 40 millones de euros Ryan Gravenberch Centrocampista Liverpool 2023 40 millones de euros