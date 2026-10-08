AFP
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«Su error fue no marcharse antes»: Romario respalda a Ronaldo en su enfrentamiento con Jorge Jesus
Romario respalda la estrategia de salida de Ronaldo
La tensión latente entre Ronaldo y Jesus estalló durante la concentración de Portugal para la Nations League después de que el capitán, de 41 años, se quedara en el banquillo contra Noruega pese a haber calentado. Tras una reunión privada, Ronaldo abandonó la concentración antes del partido contra Dinamarca, acusando a Jesus de faltar a su palabra dos veces y de actuar de forma agresiva en público. Aunque más tarde pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados, Jesus defendió su derecho a elegir a su equipo. La disputa ha provocado ahora una gran conmoción en el mundo del fútbol, llevando a una de las mayores leyendas goleadoras de la historia a pronunciarse. Romario, campeón del Mundial de 1994, habló abiertamente durante una aparición en el Charla Podcast, donde ofreció todo su apoyo al capitán portugués.
Al hablar sobre el carácter del cinco veces ganador del Balón de Oro, Romario no tardó en elogiar su profesionalidad y su franqueza. «Cristiano parece una persona muy objetiva», explicó mientras hablaba de la ruptura. Aunque Romario admitió haber tenido una relación cordial en el pasado con el actual seleccionador de Portugal, al afirmar: «Me gusta Jorge Jesus. Tuve una relación con él cuando entrenó al Flamengo. Le vi cinco o seis veces y siempre fue una gran persona», no permitió que esa amistad nublara su juicio sobre la disputa actual.
- AFP
Una cuestión de respeto profesional
La legendaria delantera brasileña pasó a justificar por qué Ronaldo optó por abandonar tan abruptamente la concentración de Portugal. Ronaldo había participado en la victoria de Portugal por 1-0 sobre Gales en el partido inaugural, siendo titular antes de ser sustituido. Romario sostuvo que un jugador de la talla de Ronaldo no debería tener que soportar episodios repetidos de falta de respeto pública. «Dicen que dejó la selección. Claro. Ya pasó por una humillación una vez. ¿Por qué iba a pasar por una segunda?», cuestionó Romario, subrayando por qué entendía la decisión del capitán portugués.
Romario profundizó además en que el conflicto se agravó porque Jesus no cumplió con unos acuerdos concretos con los medios. El brasileño afirmó que había puntos previamente pactados para que el entrenador los abordara durante sus comparecencias ante la prensa, algo que finalmente fue ignorado. «Habían acordado algunas cosas para que dijera en la rueda de prensa, y no dijo absolutamente nada. Según Ronaldo, fue arrogante y dejó expuesto a Cristiano», añadió el exjugador de 60 años durante la entrevista.
Manteniéndose firme frente a la arrogancia
Para Romario, la sensación de estar devaluado dentro de la plantilla fue la gota que colmó el vaso para el exicono del Manchester United y del Real Madrid. Cree que, una vez que un jugador siente que ya no tiene relevancia a ojos de la dirección, tiene poco sentido seguir en ese entorno. «En esas circunstancias, se sintió como una persona desacreditada, como alguien que ya no tenía ninguna relevancia, y por eso se fue. Yo habría hecho exactamente lo mismo», admitió Romario.
Ronaldo ha disputado 234 partidos con Portugal, en los que ha marcado 146 goles, y presume de un brillante historial internacional. Ha ayudado a su país a ganar la Eurocopa 2016 de la UEFA y dos títulos de la Liga de Naciones de la UEFA, reforzando aún más su estatus como uno de los jugadores más laureados de la historia de Portugal.
- AFP
El error de guardar silencio
En una conclusión característicamente contundente, Romario insistió en que el único fracaso real de Ronaldo fue no haber sido todavía más agresivo en su desprecio por la autoridad del entrenador. Argumentó que la relación se había deteriorado hasta tal punto que una ruptura limpia y tajante era la única solución lógica. «Antes que nada, yo habría dado un portazo y me habría ido. Su error fue no irse. Su error fue no mandar a ese tipo al infierno antes», concluyó con su habitual falta de filtros.
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