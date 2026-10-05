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«¡Su ego le está devorando vivo!». Christophe Dugarry carga contra Cristiano Ronaldo por la polémica con Portugal
Dugarry carga contra Ronaldo
La situación en torno al futuro internacional de Ronaldo ha llegado a un punto crítico, lo que ha llevado al exdelantero de Francia Dugarry a expresar su profunda decepción. En declaraciones en el programa de radio francés Rothen s'enflamme, Dugarry no se contuvo en sus críticas al cinco veces ganador del Balón de Oro, que recientemente abandonó la selección de Portugal tras una serie de desacuerdos con el seleccionador Jesus.
"Me ha cansado. Es terrible tener tan poco respeto por tus compatriotas, por tu nación", afirmó Dugarry durante su intervención en RMC Sport. El exdelantero del AC Milan y del Barcelona sugirió que el comportamiento actual de Ronaldo supone un brusco alejamiento de la imagen profesional y orientada al equipo que había pasado dos décadas cultivando.
"Es terrible porque no es la imagen que solía proyectar. Solía proyectar la imagen de un chico sano, un jugador de equipo, alguien grande y generoso. Y ahora tengo la impresión de que se ha transformado, de que su ego le está devorando vivo en estos últimos meses. Cuando podría haberse ido por la puerta grande, ahora ya está, se ha estropeado. ¿Cómo quieres que vuelva? ¿Para hacer qué?", se preguntó Dugarry.
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La dificultad de aceptar un papel secundario
Dugarry argumentó además que un jugador de la talla de Ronaldo debería tener la conciencia necesaria para reconocer cuándo su nivel de rendimiento ha bajado. El francés señaló que Portugal, posiblemente, ha parecido más sólido y eficaz sin su capitán en las últimas ventanas internacionales. «El talento de un gran jugador como Ronaldo también debería consistir en ver cuándo ya no rindes. Ese ha sido el caso desde hace ya tres competiciones internacionales. Su selección es más eficaz sin él», continuó Dugarry.
El exdelantero expresó su consternación porque una figura legendaria permita que una disputa por los minutos de juego descarrile su compromiso con el equipo y añadió: «Debería estar en la fase de transición, pasando el testigo. Todo esto solo porque el entrenador te dijo que te pondría la última media hora y luego cambió de planes... ¿Qué mensaje estás enviando a la juventud portuguesa?»
Ronaldo abandona la concentración de la selección nacional
A pesar de los intentos del seleccionador por restar dramatismo al asunto, la situación se agravó rápidamente cuando Jesus informó a los medios de que Ronaldo tampoco sería titular en el siguiente partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca. Poco después de este anuncio, el legendario delantero dio el drástico paso de abandonar la concentración de Portugal tras una conversación privada con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença.
Su salida alimentó las informaciones sobre una importante fractura, al sugerir que el veterano atacante consideró que la gestión de su papel fue comunicada de forma deficiente y resultó personalmente insultante. Desde entonces, Jesus ha intentado tender puentes al afirmar que la puerta sigue abierta para un regreso, pero el daño en su relación profesional parece considerable.
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Portugal prospera pese al caos extradeportivo
Mientras el relato en torno a la selección nacional ha estado dominado por las frustraciones de Ronaldo, los resultados sobre el terreno de juego cuentan una historia diferente. Desde la repentina salida de la concentración del delantero del Al-Nassr, el equipo de Jorge Jesus ha logrado mantener una impresionante racha de forma.
Portugal encadenó tres victorias consecutivas y selló con comodidad su clasificación para los cuartos de final de la Nations League. Este éxito no ha hecho más que reforzar a quienes creen que el equipo está preparado para entrar en una nueva era liderada por talentos más jóvenes como Goncalo Ramos y Bruno Fernandes, que han dado un paso al frente en ausencia del veterano líder.
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