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«Su disculpa no significa gran cosa»: Michael Carrick reacciona al comunicado de Pro Ref después de que un error del VAR le costara al Manchester United la derrota en el derbi contra el Manchester City
La derrota en el derbi, empañada por la polémica con el VAR
El Manchester City logró una victoria por 0-1 en Old Trafford, pero el momento decisivo estuvo rodeado de polémica. Haaland marcó el único gol del partido, aunque el fichaje récord del City Fernandez estaba claramente situado en posición de fuera de juego mientras interfería en la jugada. El equipo del videoarbitraje no intervino, lo que permitió que el gol subiera al marcador.
El organismo arbitral Pro Ref se disculpó formalmente ante el Manchester United en las tres horas posteriores al pitido final. Los árbitros responsables de ese flagrante error, el VAR Matt Donohue y su asistente Blake Antrobus, fueron apartados de sus funciones para los partidos del fin de semana siguiente.
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Carrick descarta una disculpa vacía
El jefe de los árbitros, Howard Webb, se puso en contacto con el United en un intento de asumir responsabilidades y admitió en 'Match Officials Mic'd Up' que estaba profundamente decepcionado con el desenlace. Webb explicó que los árbitros estaban completamente centrados en el posible fuera de juego de Haaland y pasaron por alto por completo la infracción de Fernandez.
A pesar del rápido reconocimiento del error, Carrick apenas se dio por satisfecho. "La disculpa no significa gran cosa", afirmó el técnico del United. "Puedo entender y respetar que den la cara y digan que se equivocaron; pasa. Nosotros solo tenemos que asumirlo".
Añadió que, aunque las decisiones puedan equilibrarse con el tiempo, este error en concreto dolió. "Quizá recibamos una o dos decisiones a favor por pura estadística o lo que sea, pero esa tuvo un impacto enorme en el partido y por eso fue especialmente duro", explicó Carrick.
A pesar de su intensa frustración, Carrick se negó a condenar por completo la tecnología. "Pueden ocurrir cosas puntuales", señaló. "En ese momento fue una bastante importante, lo sabemos. No creo que tenga que volver sobre eso. Pero sí, tengo fe en ello (VAR). Es el sistema hacia el que trabajamos y el que utilizamos".
El United lucha por encontrar su instinto asesino
La derrota en el derbi agravó un mes nefasto para el Manchester United, que ha tenido problemas para cerrar los partidos. El United dejó escapar recientemente una ventaja de dos goles para perder en casa ante el Brighton, su primer desplome de ese tipo en medio siglo. Aquel desastre llegó después de un frustrante empate 2-2 con el Everton, en el que le remontaron en dos ocasiones distintas.
Cuando le preguntaron por la falta de pegada de su plantilla durante este difícil periodo, el entrenador mantuvo su defensa de sus jugadores. "Creo que, en realidad, es algo bastante inmediato en lo que se refiere a la última semana más o menos, con ciertas cosas que han surgido en los partidos, pero eso no significa de repente que haya un problema grande, enorme, y ese es obviamente el equilibrio que me toca valorar", dijo Carrick. "Es muy fácil, solo porque ha ocurrido recientemente, pensar de repente que es algo que viene de lejos, y parte de nuestro entendimiento como equipo de cara al futuro es comprender lo que puede pasar en el fútbol en determinados partidos y lo que tenemos que corregir de aquí en adelante."
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La visita al Fulham brinda una oportunidad de redención
El Manchester United debe dejar atrás rápidamente sus recientes frustraciones mientras se prepara para visitar al Fulham en la Premier League el domingo. Carrick ha subrayado la importancia de resetearse mentalmente y ha exigido a su plantilla que responda como es debido a su reciente bajón de forma y a los contratiempos arbitrales.
«Puede influir en ese momento, puede tener un gran impacto», dijo el entrenador sobre el costoso error del VAR. «Pero no podemos permitir que influya en el resto de la temporada, nos toca volver a la senda de la victoria lo antes posible».
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