El jefe de los árbitros, Howard Webb, se puso en contacto con el United en un intento de asumir responsabilidades y admitió en 'Match Officials Mic'd Up' que estaba profundamente decepcionado con el desenlace. Webb explicó que los árbitros estaban completamente centrados en el posible fuera de juego de Haaland y pasaron por alto por completo la infracción de Fernandez.

A pesar del rápido reconocimiento del error, Carrick apenas se dio por satisfecho. "La disculpa no significa gran cosa", afirmó el técnico del United. "Puedo entender y respetar que den la cara y digan que se equivocaron; pasa. Nosotros solo tenemos que asumirlo".

Añadió que, aunque las decisiones puedan equilibrarse con el tiempo, este error en concreto dolió. "Quizá recibamos una o dos decisiones a favor por pura estadística o lo que sea, pero esa tuvo un impacto enorme en el partido y por eso fue especialmente duro", explicó Carrick.

A pesar de su intensa frustración, Carrick se negó a condenar por completo la tecnología. "Pueden ocurrir cosas puntuales", señaló. "En ese momento fue una bastante importante, lo sabemos. No creo que tenga que volver sobre eso. Pero sí, tengo fe en ello (VAR). Es el sistema hacia el que trabajamos y el que utilizamos".



