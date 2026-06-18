A lo largo de su exitosa carrera como entrenador, Jürgen Klopp siempre ha expresado su opinión, incluso sobre temas ajenos al deporte. Pero su pasión es el fútbol, y por eso a menudo critica que los entrenadores dispongan de muy poco tiempo para desarrollar su trabajo.
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¡Su comentario sobre la «espada de Damocles» en el Red Bull ha quedado en evidencia! Jürgen Klopp da una mala imagen con el despido de Ole Werner, del Leipzig
«Hoy, de alguna manera, ya no hay tiempo», dijo hace unos meses al referirse al despido de Xabi Alonso del Real Madrid. «Estaba claro que necesitábamos tiempo y que la situación no mejoraría de la noche a la mañana», comentó Klopp sobre sus inicios en el Liverpool FC.
Para Ole Werner, su etapa en el RB Leipzig terminó el miércoles tras solo una temporada. El club sajón destituyó al exentrenador del Werder Bremen tras una campaña irregular: el equipo terminó séptimo, pero Werner consiguió la tercera mejor puntuación de la historia del Leipzig (1,95 puntos por partido) y lo devolvió a la Liga de Campeones, cumpliendo el objetivo. Finalizaron terceros, por detrás del inalcanzable Bayern y de un Dortmund muy regular.
Aun así, la temporada tuvo altibajos y el tercer puesto no fue previsible hasta el final. Además, sumó pocos puntos ante los equipos de la parte alta de la tabla.
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Nueve cambios de entrenador desde que Jürgen Klopp asumió el cargo
Pese a ello, el equipo encadenó ocho victorias en los últimos once partidos y acabó por delante de sus rivales directos. No hay que olvidar que el Leipzig se había reconstruido y perdido a tres jugadores clave: Benjamin Sesko, Lois Openda y Xavi Simons.
Así pues, Werner cumplió desde el punto de vista deportivo, pero no en cuanto al fondo. Desde el principio se formaron dos bandos: por un lado, los líderes del imperio futbolístico, encabezados por el director general Oliver Mintzlaff, el director deportivo global Klopp y el director técnico Mario Gómez; por otro, el director deportivo del Leipzig, Marcel Schäfer, y Werner.
Que la última palabra la tienen los primeros no sorprende, dada la jerarquía. Sin embargo, Klopp no está ofreciendo una buena imagen al frente de la red global de Red Bull. Hace poco, Klopp afirmó que no era «la espada de Damocles sobre nuestros entrenadores», pero esa frase ya es obsoleta: desde que asumió el cargo a principios de 2025 se han producido nueve cambios de técnico, dos de ellos en Leipzig.
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Jürgen Klopp tras la destitución de Werner: «Ole ha hecho un trabajo magnífico»
“Como equipo global, asesoramos y participamos en las decisiones. Hemos analizado la temporada», declaró Klopp el miércoles en Magenta TV y añadió: «Ole ha hecho un trabajo magnífico. Nos hemos clasificado para la Liga de Campeones. Pero, al mismo tiempo, debemos mirar hacia adelante. Pensamos en cómo afrontar la carga de trabajo que se nos viene. Y en Leipzig se decidió hacer el cambio».
Es evidente que eso es una gran mentira. Klopp se entrevistó con su amigo Johannes B. Kerner, quien omitió la pregunta obvia: ¿qué opina de las informaciones que aseguran que discutió con Werner por desacuerdos tácticos y pidió su cese en dos ocasiones? Se escudó en el comunicado del club y se mostró evasivo: «Todo lo que hay que decir viene de Leipzig».
Poco elegante, sobre todo porque Klopp, de gira por Estados Unidos como experto del Mundial, ya ha protagonizado más de un desliz, como cuando Rudi Völler le tachó de «encargado de las bromas» tras unas declaraciones descabelladas sobre Julian Nagelsmann.
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El apodo de «asesino de entrenadores» debería dar que pensar a Klopp
Tras la marcha de Werner, el director deportivo Schäfer afirmó que Leipzig necesita «una evolución en el contenido» y «un cambio de enfoque». Parece poco creíble, ya que fue él quien lo mantuvo en el club en dos ocasiones.
Este indigno proceso muestra quién manda en el imperio Red Bull. La afirmación de Klopp sobre la «espada de Damocles» quedó desmentida. Que Red Bull ya lo tache de «asesino de entrenadores» tras tan poco tiempo en el cargo debería hacerle reflexionar, pese a sus más de 23 años como técnico.
Entrenadores que han dejado Red Bull desde que Jürgen Klopp asumió el cargo
Club Entrenador Fecha RB Leipzig Marco Rose 30 de marzo de 2025 RB Omiya Ardija Tetsu Nagasawa 23 de septiembre de 2025 Red Bull Bragantino Fernando Seabra 27 de octubre de 2025 New York Red Bulls Sandro Schwarz 31 de diciembre de 2025 FC Red Bull Salzburgo Thomas Letsch 17 de febrero de 2026 Paris FC (participación minoritaria) Stéphane Gilli 22 de febrero de 2026 RB Omiya Ardija Yuki Miyazawa 31 de mayo de 2026 RB Leipzig Ole Werner 17 de junio de 2026 FC Red Bull Salzburgo Daniel Beichler 30 de junio de 2026