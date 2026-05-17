Julian Nagelsmann eludió el sábado en el programa «Aktuelles Sportstudio» de laZDF todas las preguntas sobre Manuel Neuer. A pesar de los rumores, aún se desconoce si el portero de 40 años del Bayern volverá a la selección alemana en el Mundial y dejará a Oliver Baumann en el banquillo.
Traducido por
¡Su comentario sarcástico contra Uli Hoeneß cae en saco roto! Julian Nagelsmann se confunde con el caso de Aleksandar Pavlovic
Nagelsmann respondió con más contundencia a las últimas críticas de Uli Hoeneß. El presidente del Bayern reprochó al seleccionador, entre otras cosas, una rotación excesiva. «Si Alemania logra ser un equipo pese a que el entrenador no ha repetido once, tendremos oportunidad», afirmó Hoeneß. Y añadió: «La selección alemana nunca ha jugado dos veces seguidas con el mismo once; eso se lo reprocho a Julian, ya se lo he dicho personalmente». También insinuó que el exentrenador del Bayern se había quedado «un poco ofendido» tras hablar con él.
«Aprecio muchísimo a Uli», comenzó Nagelsmann. «Ha tenido éxitos increíbles y ha contribuido en gran medida a que el Bayern de Múnich sea el club que es, también en Europa con este prestigio». Hoeneß tiene su número de móvil. «Me alegra que me llame cuando tenga algo urgente que decirme. Si ve margen de mejora en mí, en el equipo o en la plantilla, siempre puede llamarme».
Sin embargo, respondió a las críticas concretas: «Rara vez me ofendo». Y, sonriendo, añadió sobre la rotación: «Por ejemplo, en septiembre Aleks Pavlovic jugó de titular. En octubre estaba lesionado, así que lo cambiamos. No creo que a Uli le hubiera gustado que le dijera: “Venga, Pavlo, no importa la lesión, tienes que jugar en octubre”.
- Getty Images Sport
La tergiversación de los hechos en el caso de Aleksandar Pavlovic
En principio, lo que Nagelsmann quería decir —con razón— es que los cambios en el once inicial de la selección alemana son en parte inevitables por los largos intervalos entre partidos y las posibles lesiones. Sin embargo, en su ejemplo se confundió un poco.
Pavlovic ya estaba recuperado de su fractura de órbita y había jugado dos veces con el Bayern antes de la fecha FIFA de septiembre, pero Nagelsmann lo marginó. En octubre lo convocó y lo puso de titular en los dos partidos. Sorprende que Nagelsmann no verificara antes esta crítica, quizá preparada adrede. Más allá de esa confusión, entre el segundo partido de septiembre (3-1 a Irlanda del Norte) y el primero de octubre (4-0 a Luxemburgo) modificó el once en cinco posiciones.
En los últimos meses, Nagelsmann ha sorprendido con declaraciones fácilmente refutables, como cuando elogió a Leon Goretzka por su potencia de remate de cabeza frente a Anton Stach, pese a que las estadísticas indicaban lo contrario. Sobre Pavlovic, al que ya había cuestionado en otras ocasiones por sus lesiones y rendimiento, volvió a pronunciarse de forma polémica.
La selección alemana: el balance de Julian Nagelsmann como seleccionador nacional
Partidos S - U - N Goles Puntos por partido 31 19 - 6 - 6 70:33 63/2,03