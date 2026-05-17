Nagelsmann respondió con más contundencia a las últimas críticas de Uli Hoeneß. El presidente del Bayern reprochó al seleccionador, entre otras cosas, una rotación excesiva. «Si Alemania logra ser un equipo pese a que el entrenador no ha repetido once, tendremos oportunidad», afirmó Hoeneß. Y añadió: «La selección alemana nunca ha jugado dos veces seguidas con el mismo once; eso se lo reprocho a Julian, ya se lo he dicho personalmente». También insinuó que el exentrenador del Bayern se había quedado «un poco ofendido» tras hablar con él.

«Aprecio muchísimo a Uli», comenzó Nagelsmann. «Ha tenido éxitos increíbles y ha contribuido en gran medida a que el Bayern de Múnich sea el club que es, también en Europa con este prestigio». Hoeneß tiene su número de móvil. «Me alegra que me llame cuando tenga algo urgente que decirme. Si ve margen de mejora en mí, en el equipo o en la plantilla, siempre puede llamarme».

Sin embargo, respondió a las críticas concretas: «Rara vez me ofendo». Y, sonriendo, añadió sobre la rotación: «Por ejemplo, en septiembre Aleks Pavlovic jugó de titular. En octubre estaba lesionado, así que lo cambiamos. No creo que a Uli le hubiera gustado que le dijera: “Venga, Pavlo, no importa la lesión, tienes que jugar en octubre”.