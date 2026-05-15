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«Su club»: ¿Podría Brennan Johnson volver «a casa», al Nottingham Forest, si el Crystal Palace se deshiciera de su fichaje récord de 35 millones de libras en el mercado de verano de 2026?
El balance de Johnson en el Palace: sin goles en 25 partidos
Johnson se proclamó campeón de la Europa League con el Tottenham la temporada pasada, al marcar el gol decisivo en la final contra el Manchester United y acabar con 17 años de sequía. Cerró la campaña 2024-25 como máximo goleador de los Spurs, con 18 tantos.
Sin embargo, el veloz extremo de 24 años veía cada vez más difícil ser titular, lo que motivó su traspaso al otro lado de Londres por una cuantiosa suma. Johnson aún no ha justificado esa inversión.
No ha marcado en sus 25 partidos con el Palace y su nivel se ha estancado. Aun así, podrá volver a saborear la gloria europea si los Eagles vencen al Rayo Vallecano en la final de la Conference League.
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¿Escuchará el Palace ofertas por Johnson en la próxima ventana de fichajes?
Si jugara ese partido, ¿sería su despedida? Al preguntarle si el Palace podría tentarse a venderlo y reinvertir si llegara una oferta adecuada por Johnson, Morrison —en una entrevista exclusiva con GOAL, cortesía de Freebets.com— respondió: «No lo sé, acaba de llegar, ¿no? Le falta mucha confianza y está muy lejos del nivel que mostró en el Tottenham, donde fue máximo goleador y marcó en la final de la Europa League.
Parece que le falta mucha confianza. No es el mismo que en el Nottingham Forest, donde encaraba a los laterales con seguridad; ahora su confianza está por los suelos.
Sí creo que ahí hay un jugador. No creo que el Palace lo deje marchar tras unos meses, pero el nuevo entrenador tendrá que trabajar con él. Necesita recuperar confianza y entrenar de verdad.
«No creo que lo vendan este verano, pero entiendo lo que dices: ahora mismo le falta confianza. Espero que el nuevo entrenador sepa sacarle el máximo partido la próxima temporada».
¿Podría el Forest intentar llevarse a Johnson «a casa»?
El Palace nombrará al sucesor de Oliver Glasner este verano, tras la marcha del austriaco, campeón de la FA Cup y el Community Shield.
Al ser preguntado si el Forest podría tentar al nuevo técnico del Palace con una oferta por Johnson —tras marcar 29 goles y ayudarles a ascender antes de fichar por el Tottenham en 2023—, Morrison añadió: «Si el Forest quiere traer de vuelta a Brennan Johnson y tiene el dinero, ¿por qué no iba a decir el Palace: “Toma el dinero y vuelve al Forest”?
A veces, como jugador, ese es tu hogar y ahí es donde rindes. Eso es lo que hizo en el Forest: estuvo excepcional, marcó muchos goles y eso le valió su fichaje por el Tottenham; otros clubes también lo seguían. Ahora quizá no disfrute del fútbol porque no juega con regularidad y no rinde al máximo.
«Es duro para él. Y es difícil salir 20 o 10 minutos e intentar coger ritmo. Por mi parte, me gustaría que se quedara en el Palace y espero que le vaya bien. Pero si tuviera la oportunidad de volver al Forest, se entiende por qué se iría, porque al fin y al cabo ese es su club».
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El Forest aún no ha reemplazado el desborde de Elanga por las bandas.
Johnson firmó con el Palace hasta 2030, así que los Eagles pedirán mucho dinero si se negocia su traspaso. Una mala racha no borra su buen trabajo anterior.
El Forest conoce su potencial y podría pensar que ellos son capaces de reavivarlo, pues los Reds necesitan velocidad y desborde por las bandas tras vender a Anthony Elanga al Newcastle en 2025 y no encontrar un reemplazo adecuado.