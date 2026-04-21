«¡Su actitud fue vergonzosa!» -Alejandro Garnacho «se le subió el éxito a la cabeza demasiado pronto» en el Manchester United, afirma el exdirector de la cantera Nicky Butt

Butt fue contundente al valorar la etapa de Garnacho en Old Trafford: afirmó que su conducta no alcanzó el nivel que el club exige a los jóvenes que buscan un lugar en el primer equipo.

«Fichó con 16 años», declaró Butt en el programa The Good, The Bad & The Football. «Yo era director de la cantera entonces y firmó un contrato junto a Álvaro (Carreras). Garnacho siempre fue distante y se valoraba mucho a sí mismo.

Pensaba que tenía algo especial. Y cuando llegó al primer equipo —voy a decir lo que pienso porque yo estaba allí—, se le subió a la cabeza demasiado rápido. Alcanzó el estatus de superestrella demasiado pronto. Y no lo dice un exjugador que piense que les pagan demasiado; espero que los jóvenes ganen millones, pero él alcanzó el estatus de superestrella demasiado rápido y, obviamente, marcó esa chilena que fue fenomenal.

Alguien del club o del equipo debería haberle puesto en su sitio, y quizá lo hicieron, pero él los ignoró. Pero lo mejor que hizo el United fue venderlo, porque más allá de su talento —que tampoco creo que sea tanto—, su actitud fue una vergüenza. Y lo peor fue cómo se fue: si faltas al respeto a tus compañeros y al club al marcharte, ya está».