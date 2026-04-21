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«¡Su actitud fue vergonzosa!» -Alejandro Garnacho «se le subió el éxito a la cabeza demasiado pronto» en el Manchester United, afirma el exdirector de la cantera Nicky Butt
Butt supervisó la formación de Garnacho
Butt, de 51 años y exdirector de la cantera del Manchester United, ha criticado a Garnacho. Considera que el argentino subió demasiado rápido al primer equipo y no supo manejar las expectativas.
El excentrocampista, integrante de la mítica «Generación del 92» de los ‘red devils’, ha sido muy franco sobre los estándares de la cantera y afirma que la mentalidad es clave para que los jóvenes triunfen en el primer equipo.
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«Se tenía en muy alta estima»
Butt fue contundente al valorar la etapa de Garnacho en Old Trafford: afirmó que su conducta no alcanzó el nivel que el club exige a los jóvenes que buscan un lugar en el primer equipo.
«Fichó con 16 años», declaró Butt en el programa The Good, The Bad & The Football. «Yo era director de la cantera entonces y firmó un contrato junto a Álvaro (Carreras). Garnacho siempre fue distante y se valoraba mucho a sí mismo.
Pensaba que tenía algo especial. Y cuando llegó al primer equipo —voy a decir lo que pienso porque yo estaba allí—, se le subió a la cabeza demasiado rápido. Alcanzó el estatus de superestrella demasiado pronto. Y no lo dice un exjugador que piense que les pagan demasiado; espero que los jóvenes ganen millones, pero él alcanzó el estatus de superestrella demasiado rápido y, obviamente, marcó esa chilena que fue fenomenal.
Alguien del club o del equipo debería haberle puesto en su sitio, y quizá lo hicieron, pero él los ignoró. Pero lo mejor que hizo el United fue venderlo, porque más allá de su talento —que tampoco creo que sea tanto—, su actitud fue una vergüenza. Y lo peor fue cómo se fue: si faltas al respeto a tus compañeros y al club al marcharte, ya está».
Butt destaca las diferencias entre Garnacho y Elanga
Durante el debate, Butt comparó a Garnacho con el exextremo del United Anthony Elanga, formado en la cantera antes de fichar por el Nottingham Forest. Según Butt, Elanga mostró una mentalidad distinta ante los reveses en el campo.
«Él [Garnacho] tenía 21 años o por ahí cuando dejó el club, pero no puedes creértelo todo y pensar que eres más grande que el Manchester United», afirmó. «Vi una entrevista reciente en la que dijo: “Pensaba que debería haber jugado todos los partidos”. Yo pensaba: primero, ni siquiera eras tan bueno, y segundo, eres joven, sé humilde».
Lo que diría es que era muy fuerte mentalmente. Teníamos a Anthony Elanga, que para mí era mejor: si perdía tres balones ante el lateral derecho, no lo volvía a intentar; no quería perder el balón. Ahora es diferente. Garnacho tiene esa mentalidad de seguir adelante, esa es su mayor fortaleza y, por eso, de vez en cuando, hace algo increíble. Tiene una fe enorme en sí mismo».
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Enfrentando dificultades en el Chelsea
Garnacho fichó por el Stamford Bridge por 40 millones de libras en el mercado de verano de 2025. Sin embargo, su etapa en el oeste de Londres ha sido difícil: solo ha marcado un gol en 22 partidos de la Premier League. Con la temporada a punto de acabar, el internacional argentino busca demostrar su valía para entrar en la convocatoria del Mundial de 2026.