Streets Won’t Forget: Hatem Ben Arfa, el regateador técnico que cautivó al mundo del fútbol

Tras su etapa en Francia, Ben Arfa fichó por el Newcastle United, que lo cedió del Marsella. En Inglaterra también empezó fuerte y siguió sorprendiendo con sus jugadas. Debutó con brillo a las órdenes de Chris Hughton y marcó el gol decisivo en su primer partido como titular en la Premier League. A treinta metros del arco rival, recibió el balón de Wayne Routledge. Tras una breve pausa, amagó con la izquierda y lanzó un disparo potente que se coló por la escuadra derecha. Los Magpies vencieron 1-0 al Everton gracias a ese misil de Ben Arfa.

Sin embargo, tras dos partidos se rompió la pierna tras un choque con Nigel de Jong, del Manchester City, y se perdió el resto de la temporada. Aun así, el Newcastle lo fichó definitivamente por seis millones de euros. En St. James’ Park no veían un talento así desde hacía años.

En la pretemporada 2011/12 sufrió una lesión en el tobillo, pero tras recuperarse volvió a brillar y marcó varios goles espectaculares, entre ellos uno nominado al Premio Puskás, en una victoria por 2-1 ante el Blackburn Rovers en la FA Cup.

El más bonito llegó el 9 de abril de 2012 ante el Bolton Wanderers. Tras un pase de Cabaye, gira detrás de su pierna de apoyo, se saca de encima a Sam Ricketts y arranca la carrera. Aún queda camino, pero supera a otro rival y enfila hacia el área. Por el centro, se planta ante los dos últimos defensas y los supera con un slalom perfecto. Solo ante el portero, mantiene la calma y lo supera con un sutil toque por encima.

Esas jugadas y goles le otorgaron un estatus de culto entre la afición. Para muchos era el símbolo de la esperanza, la pieza que podría llevar al club a nuevos logros. Sin embargo, ese éxito nunca llegó. En los entrenamientos su técnica deslumbraba a los compañeros, pero su falta de disciplina y egoísmo también los irritaba. A menudo faltaba a los entrenamientos o no se esforzaba al máximo, lo que llevó a algunos compañeros a pedir al técnico, Alan Pardew, su exclusión del grupo. Pardew declaró a The Athletic: «Era muy exigente, y noté que los jugadores empezaban a perder un poco la confianza en él. Ya no encajaba en el sistema que habíamos construido y que tan bien funcionaba. Cuando lo alineábamos, nada era igual: no hacía el trabajo defensivo, se colocaba mal y eso nos costó goles. Yo también tenía problemas con él».

Acabó relegado al filial de los Magpies y, tras ser cedido al Hull City, su paso allí terminó en decepción: discutió con el técnico Steve Bruce y fue sustituido en la primera parte ante el Manchester United tras un mal partido. Era su noveno partido con los Tigers y no llegaría al décimo: la cesión se rescindió antes de tiempo.