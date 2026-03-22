El Inter tropieza en Florencia, frena su carrera por el título y el Milan se acerca, quedando ahora a seis puntos; por otro lado, la Fiorentina ha sumado un punto importante, tanto para la clasificación como, sobre todo, para la moral; tras el 1-1 contra el equipo de Cristian Chivu, hay un mensaje claro para todos los rivales: los viola siguen vivos, continúan alejados de la zona de descenso y encadenan su tercer resultado positivo en la liga (una victoria y dos empates). Los nerazzurri se habían adelantado con un gol de Pio Esposito en el primer minuto del partido; en la segunda parte, Cher Ndour marcó el gol del empate en el minuto 77.
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Stramaccioni: «Kean y Retegui serán la pareja de delanteros titular de la selección italiana de Gattuso; Pio Esposito entrará en el transcurso del partido»
«KEAN Y RETEGUI, TITULARES EN LA DELANTERA DE LA SELECCIÓN ITALIANA»
Al analizar el partido en los estudios de DAZN, Andrea Stramaccioni también se refirió al duelo entre Kean y Pio Esposito, y pronosticó la posible pareja de ataque de Italia de cara al partido del jueves contra Irlanda del Norte en la repesca para clasificarse al Mundial: «Gattuso llega a la selección tras Spalletti y apuesta por Kean y Retegui, es su sello distintivo; su ADN en la selección. Luego, está claro que el crecimiento de Pio Esposito es una gran noticia para nuestro fútbol, pero creo que podrá jugar durante el partido porque estoy convencido de que la pareja de ataque Kean-Retegui es el sello distintivo de nuestro seleccionador. Tocando madera, quizá en los minutos finales contra un equipo físico como Irlanda del Norte se necesitará a un jugador como Pio. En Retegui veo esa garra, esa energía que se necesita cuando se juegan estos partidos».