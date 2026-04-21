Antes, Blackstenius podía querer un nuevo reto. A menudo le costaba entrar en el once inicial del Arsenal por la presencia de Alessia Russo, la delantera centro titular. Esta temporada, sin embargo, la entrenadora Renee Slegers las ha alineado juntas con más frecuencia: Russo se retira unos metros y Blackstenius lidera el ataque, aunque ambas intercambian posiciones con fluidez para desequilibrar a la defensa rival.

«Son jugadoras muy distintas y por eso encajan bien», explica Slegers. «A veces se dice que los opuestos se atraen. Son muy distintas, y precisamente esa diferencia las hace complementarias: cada una ocupa el espacio que la otra deja y ambas pueden jugar de ‘9’».

Gracias a ello, Blackstenius vive su mejor campaña con el Arsenal: ocho goles y tres asistencias en 15 partidos de la Superliga Femenina —solo seis como titular—, además de tres tantos y dos asistencias en otras competiciones.