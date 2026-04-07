Getty/GOAL
Traducido por
Steven Gerrard se pronuncia sobre el posible despido de Arne Slot en medio de la «tristeza» por la pésima racha del Liverpool
El Liverpool queda eliminado de la FA Cup
El ambiente en el Liverpool se ha enrarecido tras la aplastante derrota por 4-0 ante el Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup, su decimoquinta derrota en todas las competiciones esta temporada. Aunque los Reds desperdiciaron oportunidades tempranas para cambiar el rumbo de la eliminatoria, fue el posterior colapso mental en el Etihad Stadium lo que dejó atónitos a los espectadores.
- AFP
Aumenta la presión sobre Slot
A pesar de la inversión récord de 446 millones de libras en nuevos fichajes el verano pasado, la segunda temporada de Klopp se ha estancado considerablemente. El Liverpool se encuentra actualmente a 21 puntos del líder de la Premier League, el Arsenal, y se enfrenta a una dura batalla para asegurarse una plaza en la Liga de Campeones la próxima temporada, para gran consternación de Gerrard.
«Creo que si la propiedad y los responsables ven que esa diferencia, con el Villa y el United, se amplía o empeora, me preocupa el puesto del entrenador», declaró Gerrard a talkSPORT. «No quiero que eso ocurra. Soy un gran admirador de Arne Slot. Me impresionó mucho su primera temporada. Debo decir que es un buen hombre, obviamente es un entrenador muy, muy bueno, por el trabajo que ha hecho.
«Creo que la clave de esta situación será el partido contra el Fulham: si consigue meter más presión al United y al Villa, y si puede mantenerse en la lucha por el PSG de cara a la semana que viene, creo que todo irá bien y la situación mejorará dentro de cinco o seis días. Pero si esto empeora, debo decir que me preocuparía por el entrenador».
Añadió sobre el bajón del Liverpool: «Creo que, en cuanto a la tristeza, la siento más que tú, déjame decirte, al verlos tanto individualmente como en conjunto. Porque se han alejado mucho de la identidad del equipo, de lo que habían establecido en cuanto a estándares durante los últimos años».
Gerrard cuestiona la mentalidad de los jugadores
Gerrard expresó su profunda preocupación por la forma en que se produjo la derrota ante el Manchester City, y señaló que algunas de las declaraciones de los jugadores tras el partido fueron quizá más perjudiciales que el propio resultado. El excentrocampista del Liverpool sugirió que la actual falta de resistencia no estaba a la altura de lo que se espera en Anfield.
«Tuvieron ocasiones, que nunca aprovecharon, y creo que todos sabemos que en los partidos importantes hay que aprovechar las ocasiones cuando se presentan», explicó Gerrard. «No le quito mérito al City, estuvieron sobresalientes a lo largo del partido, pero fue realmente preocupante y alarmante la forma en que el Liverpool se desmoronó, y aún más alarmante lo que los jugadores están diciendo tras el partido, en el sentido de que no hay lucha, que tiramos el partido.
«En el Liverpool Football Club, eso no puede pasar en el campo, y desde luego no se puede decir fuera de él, así que son tiempos preocupantes, debo decir».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
El Liverpool se encuentra a cinco puntos del Aston Villa y a seis del Manchester United en la lucha por los cuatro primeros puestos. El miércoles se enfrentará al París Saint-Germain en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, antes de centrar su atención en el crucial partido de la Premier League contra el Fulham este fin de semana.