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Steven Gerrard opina sobre las opciones del Arsenal en la final de la Liga de Campeones ante el «fenomenal» PSG
Gerrard apuesta por el PSG como favorito para la final de la Liga de Campeones
El PSG se clasificó para la final de la Liga de Campeones tras ganar al Bayern por 6-5 en el global. Su última actuación refuerza su condición de favorito para revalidar el título. Tras la semifinal, Gerrard admitió que el Arsenal, que eliminó al Atlético de Madrid, llegaría como underdog pese a su gran temporada con Arteta. El excentrocampista destacó la experiencia, el poderío ofensivo y la profundidad de plantilla del PSG como ventajas clave, aunque sugirió que la menor presión podría beneficiar psicológicamente a los gunners en uno de los partidos más importantes de su historia reciente.
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A los Gunners les espera un gran reto
Gerrard cree que muchos ven al PSG levantando otra vez el trofeo tras su campaña europea dominante. Añadió que el Arsenal deberá estar perfecto para frenar al equipo de estrellas del PSG.
«Todo el mundo espera que el PSG gane», declaró Gerrard a TNT Sports. «Si vemos su partido de esta noche, su título del año pasado y su plantilla, es lógico que las casas de apuestas lo den como favorito. El Arsenal ha tenido un camino más fácil, pero será una final increíble a finales de mes: dos estilos, dos equipos que merecen estar ahí.
«Arsenal puede ganar, pero necesitará algo de suerte; todo debe salirle perfecto esa noche, porque el PSG es muy superior en todos los aspectos».
«El Arsenal partirá como perdedor»
El exinternacional inglés cree que el Arsenal debe usar su fuerza física y su peligro en las jugadas a balón parado para superar al PSG. Además, considera que ser outsider puede liberar de presión al equipo de Arteta en una cita tan importante.
«En general, estuvieron fenomenales», añadió. «Así que el Arsenal va a tener que estar perfecto esa noche para lograrlo. Creo que serán los menos favoritos, lo que podría venirles bien. Si consiguen ganar la Premier League, eso les dará una enorme fe y confianza de cara al partido. Creo que tienen que aprovechar su físico, su altura, para sacar partido de cada jugada a balón parado.
Debe llevar al PSG a donde no quiere ir y hacerlo sentir incómodo. Sin duda tienen una oportunidad. A veces, en los partidos importantes, ayuda ser el cazador, con menos presión y expectativas. Eso puede beneficiar al Arsenal, pero Mikel Arteta deberá diseñar un plan de juego sólido para superar a un rival de esa talla».
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Arteta se enfrenta a una prueba táctica decisiva
Con la lucha por el título de la Premier League aún en pleno apogeo, la forma y la confianza del Arsenal podrían ser decisivas de cara a la final. Los Gunners se medirán al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo. Antes, el Arsenal jugará sus tres últimos partidos de liga con la esperanza de lograr su primer título en más de dos décadas. Su primera prueba será visitar al West Ham este fin de semana.