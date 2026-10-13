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Steven Gerrard, leyenda del Liverpool, impresionado por Lewis Koumas: lanza una ambiciosa predicción sobre el primer equipo
Grandes elogios de un icono de Anfield
Gerrard ha pedido a Iraola que siga confiando en Koumas tras su prometedor debut como titular ante el Man City. En un partido en el que el Liverpool no pudo contar con dos piezas clave en ataque, Cody Gakpo y Alexander Isak, el joven internacional galés fue titular por primera vez en la Premier League frente al equipo de Enzo Maresca. Era una prueba enorme para el adolescente, que estuvo a la altura en un encuentro exigente en Anfield.
Aunque los locales sufrieron una decepcionante derrota por 3-0, Koumas fue una de las notas positivas durante los 75 minutos que disputó antes de ser sustituido por Rio Ngumoha. Gerrard reconoció que al delantero aún le falta rodaje, pero demostró tener el carácter necesario para triunfar al máximo nivel. «Pasé por la cantera del Liverpool con su padre», dijo Gerrard, según Wales Online. «Su padre era un jugador magnífico, dominaba ambas piernas y era un centrocampista diferente, Jason Koumas. Pasé momentos estupendos con él cuando éramos niños, cuando el fútbol era divertido, antes de que se volviera algo serio. Un jugador increíble, una gran familia».
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Demostrando su valía ante el Manchester City
Gerrard, que sabe perfectamente lo que supone pasar de las categorías inferiores a ser protagonista en Anfield, quedó especialmente impresionado por la valentía de Koumas. Enfrentarse al Manchester City nunca es fácil para un debutante, pero el extremo no pareció intimidado por la importancia del partido. Gerrard destacó su capacidad de trabajo y sus ganas de luchar por la camiseta como las cualidades que más sobresalieron durante el encuentro.
«Estoy encantado por él. Yo también salí de la cantera. Son mis raíces. Me encanta ver a los jóvenes recibir oportunidades y aprovecharlas, y ayer le tocó afrontar un gran reto. Sé que ya había disputado algunos minutos en un par de ocasiones, pero ayer jugaba en casa contra el Manchester City. Menudo partido para ser titular por primera vez en la Premier League. Y, ¿sabéis qué? Puede estar orgulloso de lo que hizo. La cantera también puede estar orgullosa de él», explicó Gerrard.
Un futuro prometedor para el canterano
El legendario centrocampista no tardó en señalar que Koumas aún tiene aspectos de su juego que debe pulir. Sin embargo, cree que cuenta con la base necesaria para labrarse una carrera de mucho éxito si el club sigue impulsando adecuadamente su desarrollo. Ahora, lo importante es garantizar que el internacional galés reciba el entrenamiento individual adecuado para ayudarle a dar el salto de promesa a jugador habitual de la Premier League.
«Estuvo algo impreciso por momentos, así que tiene mucho en lo que trabajar, pero también mucho potencial. En cuanto a arremangarse, estar dispuesto a darlo todo, luchar por tu equipo y representar a la afición y a la cantera, no parecía un canterano ahí fuera: jugó como un hombre. Estoy orgulloso de él. De verdad. Me alegra mucho que aprovechara su oportunidad. Y lo que me demostró ayer, como aficionado del Liverpool, es que puede formar parte de este grupo de aquí en adelante, porque va a mejorar», añadió Gerrard.
- AFP
El respaldo de las leyendas de Anfield
Gerrard no fue la única exestrella del Liverpool impresionada por la entrega del joven. Jamie Carragher también valoró su actuación y sugirió que Koumas y el también joven Victor Munoz rindieron mejor que algunos de los fichajes más caros del club. El comentarista expresó su frustración porque los jugadores más consolidados no dieron a los adolescentes el apoyo que merecían durante la contundente derrota.
«Necesitamos que [Bradley] Barcola y [Florian] Wirtz den un paso al frente y ayuden a [Victor] Munoz y Koumas en ataque. Koumas y Munoz estuvieron mejor que los dos jugadores de 100 millones de libras. Eso no puede ser. No está bien. No era una decisión que correspondiera a nadie en el estadio cuando el Liverpool se quedó con diez jugadores», afirmó Carragher.
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