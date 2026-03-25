Steven Gerrard le dice al Liverpool que este verano hace falta un fichaje «estrella» para sustituir a Mohamed Salah

Los Reds se han visto sacudidos esta semana por la confirmación de que Salah pondrá fin a su legendaria etapa de nueve años en el Liverpool al término de la presente temporada. A pesar de que aún le queda un año de contrato, el egipcio ha llegado a un acuerdo con el club para renunciar a una importante suma de dinero a fin de facilitar su salida libre este verano, y la Liga Profesional de Arabia Saudí sigue siendo el destino más sonado.

En un emotivo vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Salah pareció dirigirse directamente a los aficionados, diciendo: «Hola a todos, por desgracia ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada».