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Steven Gerrard advierte al joven del Manchester United JJ Gabriel sobre un posible traspaso al Real Madrid y Jose Mourinho
Gabriel busca salir de Old Trafford
JJ Gabriel ha acaparado los titulares después de pedir al Manchester United que rescinda su inscripción, tras no haber vuelto a jugar desde que marcó un hat-trick en su debut en la UEFA Youth League. En declaraciones a TNT Sports, Steven Gerrard expresó una profunda preocupación por la enorme presión que hoy se ejerce sobre los jóvenes talentos.
Gerrard dijo: «No es solo en esta situación. En términos generales, me asusta en el fútbol que ahora se pueda acelerar a los chicos o forzar sus carreras. No conozco los detalles ni el contexto de esta situación aislada con JJ Gabriel, pero si lo miras, está en uno de los clubes más grandes del mundo. Tienen una historia y una tradición de producir jugadores fantásticos. No solo esta situación, sino el fútbol en su conjunto, estos talentos, tienen padres, tienen agentes, influencias externas que fuerzan y aceleran demasiado pronto, y eso puede afectar a la carrera de un chico».
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Gerrard cuestiona las influencias externas
La leyenda del Liverpool cree que el entorno actual que rodea al delantero podría disuadir a posibles pretendientes. Gerrard añadió: "Esto va a añadir una enorme presión y, además, si eres otro club que está observando esta situación, piensas para ti mismo: 'sí, el chico tiene un talento enorme', pero ¿quieres el equipaje y el ruido que hay alrededor? No sé qué se ha dicho o prometido entre bastidores, pero desde fuera esto me huele mal, como si alguien estuviera empujando, forzando y acelerándolo. Y no creo que eso vaya a ayudar al chico de ninguna manera. Habrá gente muy preparada entre bastidores en el Manchester United, pero para mí lo importante es que tienes a un entrenador inglés [Michael Carrick] y a un segundo entrenador inglés [Steve Holland] que querrán, cuando llegue el momento adecuado y cuando crean que está preparado, protegerle… pero cuando sientan que está listo, le pondrán. Como digo, soy un gran rival del Manchester United, pero he observado al Manchester United desde la distancia, hay grandes entrenadores allí, gente muy preparada. Conozco muy bien a Michael Carrick y, si este chico estuviera preparado, estaría jugando".
Los entrenadores de élite exigen estar preparados
El Real Madrid compite activamente con el Barcelona para hacerse con Gabriel, pero Gerrard advirtió de que los grandes entrenadores europeos no se verán presionados para hacer jugar a jóvenes que no estén preparados.
Gerrard declaró: "Pongamos como ejemplo a Jose Mourinho en el Real Madrid. Incluso si va al Real Madrid ahora, ¿va Jose Mourinho a poner a jugar a este chico de inmediato? ¿Van a obligarle a forzarlo? Sabes cómo son estos entrenadores de élite: ponen a los chicos cuando están listos para aportar al equipo. En mi opinión, tienen que cuidar la salud del chico y atenderle bien, pero el Manchester United puede darle eso, tiene un historial de hacerlo. No veo las prisas, no veo el pánico".
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¿Qué le espera a Gabriel?
Gabriel se encuentra actualmente en Cataluña con su familia para mantener negociaciones, mientras el Real Madrid y el Barcelona continúan su feroz batalla por su fichaje. Según Sky Sports, el adolescente tiene pasaporte irlandés, lo que le permite aprovechar un vacío legal y unirse a un club de la Unión Europea cuando cumpla 16 años el 6 de octubre. Con el Manchester United negándose a rescindir su contrato, se avecina un tenso culebrón de fichajes en las próximas semanas.
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