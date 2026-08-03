El exentrenador del Newcastle Bruce, que dirigió al club de 2019 a 2021, expresó una profunda preocupación por la salida de Howe y por la política de fichajes adoptada por la directiva.

Tal y como recoge the Shields Gazette, Bruce mostró su asombro por la decisión: "Todos estamos sorprendidos por el momento en que se ha producido. Ha hecho un trabajo magnífico. Muchos aficionados del Newcastle, y todavía puedo decir que soy uno de ellos, van a sentirse totalmente decepcionados y, realmente, un poco desilusionados con lo que está pasando.

"Empezó hace un año. La situación de Isak no fue buena en absoluto para el club. El Newcastle hizo esta promesa de que, para 2030, va a intentar ganar la Premier League. Por desgracia, parece que tiene que seguir una vía diferente, no parece que sea el mismo club que era hace quizá dos o tres años, y lo único que no puedes hacer es seguir vendiendo a tus mejores jugadores".



