News Images
Traducido por
Steve Bruce lanza una advertencia «impactado» a la cúpula del Newcastle United sobre un éxodo de traspasos de 380 millones de libras y la salida de Eddie Howe
Howe dimite en medio del éxodo
Howe dimitió oficialmente como entrenador del Newcastle el 31 de julio tras casi cinco años en St James' Park. Su salida se produce en medio de una ola de ventas de jugadores de alto perfil, entre ellos Alexander Isak, Anthony Gordon y Sandro Tonali en los últimos 12 meses. Si Bruno Guimaraes también se marcha, con el centrocampista fuertemente vinculado al Arsenal, se espera que el Newcastle recaude hasta 380 millones de libras en traspasos, un patrón de ventas que se considera una amenaza para la estabilidad de la plantilla.
- Pro Sports Images
Steve Bruce lanza una advertencia
El exentrenador del Newcastle Bruce, que dirigió al club de 2019 a 2021, expresó una profunda preocupación por la salida de Howe y por la política de fichajes adoptada por la directiva.
Tal y como recoge the Shields Gazette, Bruce mostró su asombro por la decisión: "Todos estamos sorprendidos por el momento en que se ha producido. Ha hecho un trabajo magnífico. Muchos aficionados del Newcastle, y todavía puedo decir que soy uno de ellos, van a sentirse totalmente decepcionados y, realmente, un poco desilusionados con lo que está pasando.
"Empezó hace un año. La situación de Isak no fue buena en absoluto para el club. El Newcastle hizo esta promesa de que, para 2030, va a intentar ganar la Premier League. Por desgracia, parece que tiene que seguir una vía diferente, no parece que sea el mismo club que era hace quizá dos o tres años, y lo único que no puedes hacer es seguir vendiendo a tus mejores jugadores".
Aumentan las especulaciones sobre el puesto de seleccionador de Inglaterra
Bruce también comentó las perspectivas de futuro de Howe, incluida su posible condición de candidato para dirigir a la selección inglesa bajo la FA.
Sobre el puesto en Inglaterra, Bruce añadió: "En lo que a mí respecta, para dirigir a nuestra selección, creo que deberías ser inglés. Esa es mi opinión personal al respecto. Tenemos entrenadores realmente, realmente talentosos.
"Escucha, Tuchel también es un entrenador fantástico, tomó una gran decisión (contra Argentina), pero no olvidemos que nos quedamos a cinco minutos de una final de la Copa del Mundo. Dadle un poco de margen, pero tomó una gran decisión, ¿no?
"Todos nos estamos rompiendo la cabeza con ello y él tiene que vivir con esa decisión. Pero en cuanto a su sustituto, ¿va a reemplazarle Eddie en el futuro? Quién sabe ya lo que depara el fútbol".
- Every Second Media
Las conversaciones sobre el sucesor, cerca de su final
El Newcastle está entrando en la fase final del nombramiento del exentrenador del Al-Ahli Matthias Jaissle como sucesor de Howe en St James' Park. El nuevo técnico afrontará un desafío inmediato cuando el Newcastle inicie su campaña de la Premier League en casa contra el Liverpool el 23 de agosto. Mantener la moral en el vestuario y calmar la inquietud de la afición serán obstáculos cruciales antes de que se cierre el mercado de fichajes de verano.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias