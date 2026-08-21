Stankovic quiere quedarse. Inter, escucha a Capello: «Hay que mantenerlo»

Aleksandar Stankovicno tiene intención de dejar el Inter. El centrocampista de la generación 2005 quiere seguir en Appiano Gentile y jugarse sus opciones con los campeones de Italia, pese al fuerte interés de varios clubes italianos y extranjeros.
Según informa Sky Sport, el hijo de Dejan Stankovic no estaría en el mercado, ni siquiera en calidad de cedido. Una voluntad que también comparte el Inter, que en las últimas semanas ya ha rechazado propuestas importantes llegadas desde la Premier League, entre ellas la del Brentford.