Stankovic quiere quedarse. Inter, escucha a Capello: «Hay que mantenerlo»

Sobre la mesa habría llegado una oferta de 40 millones de euros más 5 en bonus, pero el Inter ha optado por no profundizar en la negociación. En cambio, sí se había valorado la hipótesis de una cesión, sobre todo a la luz del interés del Torino, pero la postura del jugador contribuyó a cerrar la puerta a esta solución.





De hecho, Stankovic dejó claro que quiere quedarse en la Pinetina. Alrededor del centrocampista no faltan pretendientes: además del Torino, varios clubes italianos y extranjeros han mostrado interés, incluidos algunos que disputarán la próxima Champions League.





Por ahora, sin embargo, la línea está marcada: Stankovic seguirá en Milán al menos hasta enero, con el objetivo de ganarse un sitio en la plantilla del Inter. Solo si en los próximos meses su minutaje resultara especialmente limitado, el jugador de 2005 podría tomar en consideración nuevas soluciones en la segunda parte de la temporada.







