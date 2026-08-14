El Shakhtar Donetsk, una potencia ucraniana, busca activamente disputar en Stamford Bridge sus partidos como local de la Champions League de la próxima campaña.

El club lleva lejos de su hogar, el Donbas Arena, desde 2014, tras la anexión de Donetsk respaldada por Rusia. Aunque recientemente ha utilizado varios estadios en Polonia, Alemania y Eslovenia para sus noches europeas, el atractivo de Londres se ha convertido ahora en una prioridad para su equipo directivo.

Este movimiento supondría el regreso del fútbol continental de élite a Fulham Road pese a que el Chelsea no logró clasificarse para la competición. Según Ben Jacobs, Stamford Bridge está bien posicionado para albergar los partidos del Shakhtar esta temporada, mientras continúan las conversaciones entre ambas organizaciones.