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Stamford Bridge se prepara para albergar partidos de la Liga de Campeones pese a la ausencia del Chelsea de la máxima competición europea esta temporada
El Shakhtar contempla un ambicioso movimiento en Londres
El Shakhtar Donetsk, una potencia ucraniana, busca activamente disputar en Stamford Bridge sus partidos como local de la Champions League de la próxima campaña.
El club lleva lejos de su hogar, el Donbas Arena, desde 2014, tras la anexión de Donetsk respaldada por Rusia. Aunque recientemente ha utilizado varios estadios en Polonia, Alemania y Eslovenia para sus noches europeas, el atractivo de Londres se ha convertido ahora en una prioridad para su equipo directivo.
Este movimiento supondría el regreso del fútbol continental de élite a Fulham Road pese a que el Chelsea no logró clasificarse para la competición. Según Ben Jacobs, Stamford Bridge está bien posicionado para albergar los partidos del Shakhtar esta temporada, mientras continúan las conversaciones entre ambas organizaciones.
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Reforzando la conexión con el Chelsea
La relación entre el Chelsea y el Shakhtar ha crecido de forma significativa en los últimos dieciocho meses, impulsada en gran medida por el sonado traspaso de Mykhailo Mudryk a Londres a principios de 2023. Este vínculo se reforzó aún más gracias a la colaboración en el evento benéfico Game4Ukraine, que recaudó importantes fondos para los esfuerzos humanitarios.
Para el Shakhtar, jugar en el oeste de Londres ofrece una oportunidad única de conectar con una gran comunidad de expatriados. Actualmente viven en la capital aproximadamente 32.000 residentes nacidos en Ucrania, y las estimaciones apuntan a que más de 100.000 personas de origen ucraniano residen en todo el Reino Unido.
Obstáculos de calendario y regulatorios
El decepcionante décimo puesto de Chelsea en la Premier League la temporada pasada ha allanado inadvertidamente el camino para este acuerdo. Sin la carga de su propio calendario europeo, hay menos conflictos logísticos en relación con el mantenimiento del césped y la seguridad en los días de partido.
Sin embargo, el plan aún requiere la aprobación formal de varios organismos reguladores. Tanto la UEFA como el Ayuntamiento de Hammersmith and Fulham deben dar luz verde a los partidos adicionales antes de que el acuerdo pueda ser ratificado oficialmente por todas las partes implicadas.
La decisión marcaría un momento histórico para el estadio, que desde hace mucho tiempo ha sido un fortín para Chelsea en competición europea. A los aficionados puede resultarles chocante ver a otro club ocupando su estadio en noches de Champions League, pero los beneficios humanitarios y diplomáticos parecen ser el principal motor para la dirección del Chelsea.
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Se espera una decisión en los próximos días
El mundo del fútbol espera ahora la luz verde oficial para este inédito acuerdo para compartir estadio. Fuentes conocedoras de la situación sugieren que las negociaciones han llegado a una fase crítica en la que se están ultimando los detalles finales sobre seguridad y venta de entradas.
La perspectiva de ver a equipos como el Real Madrid, el Bayern de Múnich o el Manchester City formados en Stamford Bridge bajo la bandera del Shakhtar añade un matiz fascinante al nuevo formato de la Liga de Campeones, que debuta esta temporada.
Mientras continúa el proceso administrativo, el margen para un anuncio es ajustado. Según las últimas informaciones sobre la situación, se espera que el Shakhtar comunique la próxima semana su decisión sobre dónde jugará sus partidos como local.
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