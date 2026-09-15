Solbakken dio prioridad a un viaje a Inglaterra para establecer una relación de trabajo con el sucesor de Pep Guardiola antes de un periodo internacional vital. El seleccionador de Noruega pasó un tiempo observando la sesión de entrenamiento del City antes de mantener una reunión privada de 20 minutos con Maresca. El foco principal de la conversación fue el estado y la disponibilidad de Haaland, que sigue siendo la figura talismánica tanto para su club como para su selección. Solbakken expresó su satisfacción con el encuentro y destacó la importancia de generar confianza desde el inicio de la etapa de Maresca en el Etihad Stadium.

«Fue muy importante», dijo Solbakken a VG. «Tuvimos una muy buena conversación. Nos conocimos un poco. Hemos tenido una muy buena relación con Guardiola y con el City durante mi etapa como seleccionador nacional. Es importante en lo que respecta a Erling. Pude presentarme, intercambiamos números de teléfono y tuvimos la primera conversación sobre el hecho de que Erling es un hombre importante para ambos. Creo que es importante que nos hayamos conocido para tener una buena comunicación».